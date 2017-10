Sigmaringen Junge Frau wird unter Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Sigmaringer Friedrich-List-Straße wurde eine junge Frau am Mittwoch bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Am Mittwoch gegen 9 Uhr passierte der Unfall, teilt die Polizei in einem Pressetext mit. Nach ersten Ermittlungen der Polizei erfasste ein 22-Jähriger mit seinem Audi die 26-jährige Frau, die zu Fuß unterwegs war. Sie stürzte und wurde unter dem Auto eingeklemmt.



Die Frau, die durch Ersthelfer unter Verwendung von Wagenhebern sowie der Feuerwehr befreit werden konnte, musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.