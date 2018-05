Sigmaringen Im Zeichen von Humor und Spiel

"Baden-Württemberg spielt" macht Station in der Kreisstadt Sigmaringen. Das Comedy- und Kabarettfestival am Areal der Stadthalle steigt bereits am Sonntag, 27. Mai mit dem längst auf größeren Bühnen sein Programm zelebrierenden Komiker Bülent Ceylan.

Sigmaringen – Die Kreisstadt steht bei zwei Großveranstaltungen im Rampenlicht. Während am Sonntag das Comedy- und Kabarettfestival auf zwei Bühnen vor der Stadthalle (siehe unten stehenden Artikel) unterhaltsame Erheiterung bieten soll, steht am Sonntag, 10. Juni, "Baden-Württemberg spielt" auf dem Programm.

Zum dritten Mal macht die größte Spiele-Veranstaltung auf Tournee im deutschsprachigemn Raum auch in der Hohenzollernstadt Station. Dann sollen sich die Innenstadt, die Stadthalle und Teile des Rathauses in ein großes Spielzimmer verwandeln. Dieses erstreckt sich auf mehreren tausenden Quadratmetern und über 80 Spielstationen, für jede Altersklasse sei etwas geboten.

So dürfe jeder Besucher seinem inviduellen Spielspaß freien Lauf lassen, sagt Katja Ungern-Sternberg, Leiterin für Tourismus und Stadtmarketing in der Kreisstadt zu diesem kostenfreien Angebot. So würden sich die Kleinen im rund 2000 Quadratmeter großen Kinderland austoben können. Neben einem Spiel-Kaufladen stünden auch Heimwerker-Bänke, Spieltische, Fahrzeuge, Puppen, Kinderküchen und Lerncomputer zur Verfügung. Im Großspiele-Bereich sei eine Rennbahn, eine ferngesteuerte Eisenbahn und vieles mehr platziert. Die Games-Area enthalte neueste Spielkonsolen, aber auch die Playstation, zum Spielen bereit.

Natürlich würden die Fans der klassischen Brett-, Karten-, Gesellschafts- und Familienspiele dabei nicht zu kurz kommen: Sie dürften aus rund 1000 Spielen ihre Auswahl treffen. Zu Memory soll ein Turnier veranstaltet werden. Die Besten in Schach, Darts, Pedalo fahren, Tischfußball oder Tipp-Kick würden mit Siegerpokalen bedacht. Bereitgestellte Konstruktionsbaukästen und Experimentierkästen sollen dem Besucher vermitteln, wie beispielsweise Sonnenenergie sinnvoll einzusetzen sei oder Wissenswertes zur Windenergie, Elektronik oder zum Magnetismus näher bringen.

"Rien ne va plus" (nichts geht mehr) heißt es in der Spielbank. Beim Black Jack, Roulette und Poker würde nicht um Geld, sondern um Jetons gespielt. Die Croupiers seien echt, sämtliche Spieltische im Original gehalten. Und wie in einer echten Spielbank wäre der Zutritt auf erst ab 21-Jährige möglich.

Dann gibt es noch den Outdoorspielbereich: Hier würden eine ganze Reihe an sportkreativen Spielen ermöglicht. Neben Tischtennis, Federball und dem Wasserspiel "Aquaplay", könnten Kinderfahrzeuge in Form von Unimogs und Traktoren bewegt werden.

Gespielt wird am Sonntag, 10. Juni, von 11 bis 18 Uhr bei jedem Wetter. Spielstationen in der Innenstadt, in der Stadthalle und im Rathaus.

Possenreißer aus der Kurpfalz

Bülent Ceylan ist Komiker und Comedian, der beim großen Comedy- und Kabarettfestival „Baden-Württemberg macht Spaß“ auf dem Areal der Stadthalle zu erleben ist.

Zum elften Mal präsentiert SWR1 am Sonntag, 27. Mai, um 18.30 Uhr die Veranstaltung. Bülent Ceylan, deutscher Staatsbürger, 42 Jahre alt, ist mittlerweile zu einem der Großen in diesem Genre erwachsen, mit eigener Fernsehshow. „Ich bin ganz frisch, ganz normal integriert“, sagt Bülent Ceylan und witzelt über seinen Status, er sei nur „halb getürkt“, denn seine Mutter ist Deutsche. Sein Kurpfälzer Dialekt lässt sich kaum verbergen, konkret: Er hat eine Mannheimer (Monnemer) „Babbelgosch“.

Bülent Ceylan füllt mit seiner Popularität große Bühnen. So ist er in der SAP-Arena, der Heimspielstätte des Eishockey-Bundesligisten Adler Mannheim, vor 10 000 Leuten aufgetreten. Der Mann hegt Vorlieben für harte Rockmusik, ist mit langwallender Mähne ein vorzüglicher Headbanger, er zelebriert aber auch orientalische Tänze, die bekanntlich Vorläufer des Striptease sind. „Manchmal erlebe ich mehr Spaß als Sie“, bekundet er, dass er über sich selber lachen kann. Ceylan setzt deftige Karikaturen mit messerscharfen Pointen an, die aber nie unterhalb der Gürtellinie gehen. Meisterhaft versteht es der „Halbtürke“, Vorurteile und Absurditäten gegenüber Nichteinheimischen zu entlarven. Liebevoll nimmt er Marotten von Deutschtürken aufs Korn. Weiter sind dabei: Florian Schroeder, Markus Krebs und Lisa Feller. (jüw)

Tickets für die Veranstaltung in Sigmaringen gibt es noch an der Abendkasse ab 28 Euro.