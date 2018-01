Sigmaringen Ihr Traumjob ist Altenpflegerin

Anna König wählt ihren Beruf aus Überzeugung. Der 19-Jährigen gefällt die Ausbildung bei der Sozialstation Thomas Geiselhart.

Die Hochaltrigen und die Pflegebedürftigkeit nehmen zu, die Attraktivität des Berufsfeldes mit geringer Bezahlung, vielen Überstunden, starker physischer und psychischer Belastung sinkt. Das Pflegepersonal arbeitet am Limit. Das statistische Bundesamt erwartet, dass sich der Mangel an examinierten Alterspflegekräften bis 2025 verschärfen wird.

Anna König liebt ihren Job. Die 19-Jährige absolviert gerade das dritte Ausbildungsjahr bei der Sozialstation Thomas Geiselhart in Sigmaringen. Sie kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Dabei hatte sie ursprünglich nicht vor, Altenpflegerin zu werden. Für sie stand in der Realschule ein Praktikum im Terminkalender, und da war zunächst guter Rat teuer. Etwas Soziales sollte es schon sein. Eine Beschäftigung mit Kindern oder doch lieber in einer Behinderteneinrichtung? Der Bruder einer Freundin hatte ein Praktikum im Pflegeheim gemacht und das gar nicht für so schlecht gefunden. „Wenn ein Junge das kann, dann kann ich das auch“, stellte Anna für sich fest. Es gefiel ihr so gut, dass ihr Entschluss reifte, Altenpflegerin zu werden.

Einen Ausbildungsplatz zu finden, stellte Anna König vor keine schwierige Hürde. Sie bewarb sich bei fünf stationären Einrichtungen und Sozialstationen. „Es war mir früher nie richtig bewusst, was der ambulante Dienst eigentlich bedeutet“, sagt sie und stelt mit heutigem Wissen fest: „Ich würde in kein Heim gehen. Man fühlt sich ganz anders, wenn man Gast bei den Menschen ist und nicht umgekehrt.

“ Ihrer Meinung nach sollten die Menschen so lange zu Hause bleiben, wie es möglich ist. Dazu können ambulante Dienste eine ganze Menge beitragen. „Man bekommt die Dankbarkeit richtig zurück“, freut sich die 19-Jährige. Nicht nur in Worten, eine Tafel Schokolade oder ein paar selbstgestrickte Socken hat sie schon geschenkt bekommen. Am Dienst bei der Sozialstation schätzt sie besonders die Möglichkeit, auf die Menschen eingehen zu können.

Ob Frauen und Männer unterschiedlich auf sie reagieren? „Eigentlich nicht“, sagt Anna. Sie hat bislang noch keine Ablehnung erfahren. Im Gegenteil. „Ältere Herrn freuen sich über den jungen Hüpfer“, schmunzelt sie. Die Ausbildung im ambulanten Dienst sei unheimlich vielfältig und abwechslungsreich. Dass auch Kinder betreut werden, das habe sie vorher nicht gewusst.

Zur Ausbildung gehört auch die Berufsschule. Zwei Tage in der Woche ist Unterricht an der Altenpflegeschule (Willi-Burth-Schule) in Bad Saulgau. „Das ist manchmal schon stressig, weil ich mehrere Tage am Stück arbeite“, sagt Anna. Die Arbeitszeiten sind unterschiedlich. Die meisten Touren fangen für sie morgens um 6 Uhr an. Feierabend ist gegen 13 Uhr. Zwei- bis dreimal im Monat ist sie nachmittags auch in der Betreuungsgruppe „Stube am Schloss“ eingesetzt. Zu 80 Prozent in der kompletten Ausbildung fährt sie mit jemandem mit. Den Rest erledigt sie allein. Seit Sommer vergangenen Jahres hat sie den Führerschein. Das erleichtert natürlich die Sache. Nach dem ersten Ausbildungsjahr ist sie übrigens schon „Altenpflegehelfer“, wenn sie die entsprechende Prüfung ablegt.

Die aber sei nicht Pflicht. „Ich habe sie trotzdem gemacht", sagt Anna. Denn man wisse ja nie, und einen Abschluss in der Tasche zu haben, gebe Sicherheit. Ihre Zwillingsschwester Nicole macht ebenfalls eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Aber sie hat eine Heimeinrichtung gewählt.

Und was ist später, ob sie Lust auf den Job als Pflegedienstleitung hat? „Nee, keinesfalls“, schüttelt Anna König den Kopf. Sie möchte keine Leitungsfunktion und lieber zu ihren Senioren. Wie zu Rosmarie Selje im Sigmaringer Stadtteil Laiz. Die rüstige Dame lebt allein in einer Wohnung und macht den Haushalt weitgehend noch selbst. Aber sie braucht Hilfe im pflegerischen Bereich und da ist Anna König zur Stelle oder eine ihrer Kolleginnen. Dass die 75-Jährige und die 19-Jährige sich mögen, das merkt man sofort. Schon klar, dass Anna solche Begegnungen schätzt. „Es gibt aber auch andere Situationen“, sagt sie. So hat sie sich bereits mit dem Gedanken befasst, später vielleicht eine Weiterbildung im Palliativbereich zu machen. „Das würde mich brennend interessieren“, sagt sie. Aber bis dahin ist noch Zeit.

Jetzt kommt in einigen Monaten erstmal die Prüfung. Arbeit und lernen, da bleibt nicht viel Freizeit übrig. Früher wirkte sie beim Fanfarenzug in Scheer mit. Doch das geht jetzt nicht mehr. „Nach dem Dienst, da knackst du einfach weg“, sagt sie. Denn bei allen positiven Erfahrungen: Anstrengend ist es schon. Sich mit Freunde treffen, das sei aber immer drin unf für sie auch wichtig.

