Sigmaringen Hochschule Albstadt-Sigmaringen in enger Verzahnung mit der Wirtschaft

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kaut streicht bei ihrem Festvortrag die Profitabilität für mittelständische Unternehmen heraus. Rektorin Ingeborg Mühldorfer weist auf Zusammenarbeit mit industriellen Partnern auch aus der Region hin.

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen hat ihren Sommerempfang gefeiert. Dabei standen die enge Verzahnung von Hochschule und Wirtschaft im Fokus. Die Festrede hielt Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg. Sie betonte die Bedeutung der regionalen Wirtschaft. Zu den wertvollen Eigenschaften, die das Land auf der Habenseite verbuchen könne, gehöre die Wirtschaftsstärke in der Fläche, sagte die Ministerin: „Nicht zum überwiegenden Teil in einem großen Zentrum, sondern tatsächlich in den Regionen wird unser Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet.“ Ein wichtiger Grund dafür würde nicht zuletzt in der vielfältigen und in der Fläche starken Hochschullandschaft liegen, von der gerade mittelständische Unternehmen profitierten. „Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist dafür ein hervorragendes Beispiel: Ihre Ausrichtung in Forschung und Lehre mit den Schwerpunkten Entrepreneurship und Digitalisierung adressiert genau die Herausforderungen, die für die Zukunft unserer heimischen Wirtschaft relevant sind“, so die Ministerin. Auch dass die Hochschule das vom Wirtschaftsministerium geförderte „DigitalHub Neckar-Alb und Sigmaringen“ als Partner unterstütze, zeige, dass die Hochschule hervorragend für die Zukunft aufgestellt sei.

Generell sei man als Hochschule für Angewandte Wissenschaften immer offen für die Zusammenarbeit mit industriellen Partnern, erklärte Rektorin Ingeborg Mühldorfer. Industrielle und akademische Wissenschaft unterlägen demselben Ethos der Verpflichtung zur Wahrheitsfindung. Der Unterschied liege vornehmlich in der stärker produktgerichteten Zielorientierung der industriellen Forschungsgebiete. Der Blick in die Geschichte der Naturwissenschaft zeige, dass wissenschaftliche Erkenntnisse immer als Grundlage für technische Erfindungen verwendet wurden, die der Erleichterung des Lebens von Menschen dienen. „Das macht den Menschen aus und das ist angewandte Wissenschaft“. Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften bekenne man sich dazu und wolle auch die Verantwortung für die Region wahrnehmen – einerseits durch die Heranbildung von Absolventen als künftige Fachkräfte und andererseits durch kooperative Projekte mit industriellen Partnern. Bei den örtlichen Firmen stehen dafür neben zahlreichen Albstädter Unternehmen auch Bizerba in der Technischen Informatik und die Mengener Firma Schunk im Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen.

Auszeichnungen Mit einem Preis der Fürst-Carl-Stiftung ist das Engagement von neun Studierenden der Hochschule geehrt worden. Benjamin Baser, Bertrand Bazie, Nadine Hübner, Marvin Hrazdira und Mario Mamic aus dem dritten Semester "Facility and Process Design" erhielten einen Preis für ihr Forschungsprojekt „Geschäftsmodellierung für das Superfood Moringa“. Als Bildungsausländer erhielten Zaher Al-Khaleefy aus dem zweiten Semester Pharmatechnik und Letizia Crepaz aus dem siebten Semester Lebensmittel, Ernährung, Hygiene einen Preis. Fabian Friedl aus dem vierten Semester Betriebswirtschaftslehre und Lisa Kräutle aus dem siebten Semester Lebensmittel, Ernährung, Hygiene wurden für ihr soziales ehrenamtliches Engagement im Kreis Sigmaringen ausgezeichnet.