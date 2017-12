Sigmaringen Hilfsaktion gegen Kinderlähmung

50 000 Kunststoffdeckel dienen zur Finanzierung von 120 Polio-Impfungen, viele Kinder beteiligen sich an der Sammlung, die die Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen initiiert hat.

Sigmaringen – Fleißige Kunden und Mitarbeiter der Landesbank Kreissparkasse haben in ihren Filialen in den vergangenen zwei Monaten über 50 000 Kunststoffdeckel für die Aktion „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“ gesammelt. Stand Mitte Dezember reichte der Materialwert der angesammelten Deckel bereits für 120 Impfungen, teilte das Bankhaus mit. Florian Barking von Rotaract Sigmaringen-Albstadt, der die Hilfsaktion federführend mitbegleitet, war überwältigt beim Anblick der vielen Deckel, die ihm der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Kreissparkasse, Michael Hahn, präsentierte.

„Ich hatte gehofft, dass sich einige Menschen im Landkreis für unsere Aktion interessieren würden. Mit so großem Sammeleifer haben wir jedoch nicht gerechnet“, freute sich Barking über das respektable Ergebnis. Der Serviceclub Rotaract wird die Deckel aus hochwertigem Kunststoff an einen Wiederverwerter verkaufen. Mit den Erlösen aus dem Verkauf der Deckel werden weltweit Impfaktionen gegen Kinderlähmung finanziert. Dafür hatte das Bankhaus tüchtig die Werbetrommel gerührt und viele Menschen zum Sammeln motiviert. In jeder Filiale standen Körbe, in denen die Deckel gesammelt wurden.

Besonders die Jüngsten ließen sich für die Aktion begeistern. Kinder der Grundschule Inzigkofen-Vilsingen erzählten zum Beispiel, wie sie die Sammelaktion angegangen waren. Die kleine Alena berichtete: „Ich bin zu den Nachbarn gegangen und habe Plakate für die Aktion gemalt.“ Andere Kinder erzählten stolz, dass sie auch ihre Großeltern, Onkel und Tanten zum Mitmachen motiviert hätten. So schafften es die Erstklässler allein, Kunststoffdeckel für die Finanzierung von neun Polio-Impfungen zu sammeln. Das Evangelische Kinderhaus in Bad Saulgau überbot dies und sammelte sogar Deckel für elf Impfungen.

Eine besondere Überraschung gab es in der Filiale der Landesbank Kreissparkasse im Sigmaringer Stadtteil Laiz: Ein Sammler hatte zwei große Säcke mit gelben Überraschungseiern gespendet.