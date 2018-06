Sigmaringen Hedinger Friedhof wird neu bepflanzt

Ruhestätte in der Kreisstadt soll neue Hecken kriegen.

Sigmaringen – Ein Friedhof wird als die letzte Ruhestätte geliebter Menschen und als Ort der Erinnerung von der Bevölkerung geschätzt. Seine optische Wirkung durch ansprechende Bepflanzung ist für die Stadtverwaltung der Kreisstadt ein besonderes Anliegen. „Gerade die optische Abtrennung der einzelnen Grabfelder durch Hecken macht den Charme des Friedhofs aus und dient auch der Trauerbewältigung“, stellte CDU-Stadtrat Elmar Belthle bei der gemeinsamen Besichtigung des Hedinger Friedhofs fest, auf dem viele Persönlichkeiten liegen. Damit sprach er die stark verzweigten Sträucher an, die auf dem Grabfeld neben der Aussegnungshalle entfernt worden sind. Grund dafür sei das hohe Alter der Pflanzen gewesen und die vielen trockenen Äste daran. „Aufgrund des derzeit diskutierten Friedhofskonzeptes wurden die Hecken noch nicht ersetzt, bis entschieden ist, wie das Grabfeld in Zukunft gestaltet werden soll“, erklärte Elisabeth Weigele von der Stadtverwaltung. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilt, habe Bürgermeister Thomas Schärer entschieden, die Hecken dennoch zu ersetzen: „Viele der dort vorhandenen Gräber sind noch zehn Jahre und länger belegt. Eine neue Bepflanzung macht Sinn.“ Die Hecken würden nun bestellt und sollen in rund vier Wochen gepflanzt werden.