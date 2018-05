Sigmaringen Gymnasiasten informieren sich über Psychiatrie

80 Gymnasiasten aus dem Kreis Sigmaringen haben sich am SRH-Krankenhaus in Sigmaringen über die dortige Psychiatrie informiert. Die Referenten warben auch für ihren Beruf. Allerdings dauert es rund elf Jahre, bis man das Berufsziel Psychiater erreicht hat.

80 angehende Abiturienten haben sich gestern im Hörsaal des SRH-Krankenhauses in Sigmaringen bei einem Vortrag einen Einblick in die Psychiatrie verschafft. Es ging um Krankheiten, bei denen nur die Auswirkungen zu sehen sind. Und das auch nicht immer. Die Schulpsychologische Beratungsstelle am Staatlichen Schulamt in Albstadt hatte diesen Einblick in die Psychiatrie versprochen und insgesamt waren an zwei Tagen die Ludwig-Erhard-Schule, das Hohenzollern-Gymnasium (beide Sigmaringen), die Bertha-Benz-Schule (Bad Saulgau), das Gymnasium Mengen und das Staufergymnasium aus Pfullendorf vertreten.

Von dort waren rund 40 Schüler des Psychologie-Kurses gekommen. "Für die ist das Thema Psychiatrie besonders spannend", betonte Studienrätin Tina Fischer. Dass die Schüler bereits Vorkenntnisse hatten, wurde während des Referats von Chefarzt Dr. Frank-Thomas Bopp von der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik deutlich. Inwieweit darf man einen Patienten fixieren? Und was bedeutet "geschlossene Abteilung"? Wie hoch sind die Erfolge bei der Elektrokonvulsionstherapie (EKT), bei der Patienten mit schweren Depressionen oder Schizophrenie unter Narkose mit gezielten Stromstößen behandelt werden? Bopp gab bereitwillig auf die Fragen der Schüler Auskunft. Fixierungen seien nur mit richterlicher Anordnung möglich. Der berüchtigte "5. Stock" im Krankenhaus in Sigmaringen sei zwar eine geschlossene Abteilung, das bedeute aber nicht, dass die Patienten diese nicht verlassen dürfen. "Es kommt ganz auf den Einzelfall an", betonte der Mediziner, der bei den Schülern auch dafür warb, nach dem Abitur ein Studium mit dem Berufsziel Psychiater zu absolvieren. Dass dies rund elf Jahre dauert, schreckte so manchen Schüler doch etwas ab: Manche Mienen verzogen sich deutlich bei der genannten Zeitdauer.

In Sigmaringen werden rund 1400 Patienten per Jahr stationär in der Psychiatrie behandelt, ambulant sind es 1000 in Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf. Ein Schüler wollte wissen, wie es mit dem Film "Das Schweigen der Lämmer" sei, wo Anthony Hopkins einen kannibalistisch veranlagten Serienmörder spielt, der in einer Anstalt lebt. "Total übertrieben", stellte der Chefarzt fest. Die Psychiatrie habe noch immer mit Vorurteilen zu kämpfen. So gebe es keine Gummizellen. Und die oft zitierte Zwangsjacke sei in Wirklichkeit ein Fixiergürtel, den der Mediziner auch gleich als Anschauungsmaterial mitgebracht hatte. "Können Sie mir den Unterschied zwischen Burn-out und Depression erklären", bat ein junger Zuhörer. Die Antwort machte deutlich, dass gern mit Begrifflichkeiten hantiert wird, die beschönigend wirken. "Es hört sich besser an, wenn ich ein Burn-out habe, als wenn ich sage, dass ich depressiv bin", lautete die Antwort.

Mehr um praktische Dinge ging es beim Musiktherapeuten Bruno Steegmaier, der Lockerungsübungen zeigte, die man auch gut auf dem Schulhof einsetzen könne. Es sei wichtig, seinen Körper wahrzunehmen und in sich hineinzuhören. Da könnten entsprechende Übungen mit Rhythmus und Melodien sehr hilfreich sein. Und man dürfe ruhig auch genießen. Es müssten aber nicht Alkohol oder Drogen sein, wie Gesundheits- und Krankenpflegerin Susanne Hausmann den jungen Besuchern beim Thema Sucht deutlich machte. Sie erläuterte genau, wie eine Entgiftung in der Klinik abläuft und dass dabei strenge Regeln herrschen. Kann ein Schnaps bei einem trockenen Alkoholiker für einen Rückfall sorgen? "Alkoholkrank ist man ein Leben lang und deshalb immer gefährdet", machte Hausmann deutlich.