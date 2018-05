Sigmaringen Großes Interesse am Thema Pflege in Sigmaringen

Großes Interesse am Thema Pflege in Sigmaringen

120 Zuhörer besuchten den Infoabend im Landratsamt. Die Redner stellten Angebote und Entwicklungen zum Thema Pflege vor. Minister Manne Lucha forderte während der Veranstaltung noch mehr Unterstützung.

Viele Angehörige pflegen zu Hause. Oft helfen die Kinder oder die Nachbarschaft dabei. Doch im ländlichen Raum bröckelt dieses Hilfsgerüst. Das war ein Thema bei einer Informationsveranstaltung zum Thema Pflege in Sigmaringen, wie sie dieses Jahr auch in Mosbach, Offenburg und Aalen stattfinden. Gerhard Faix von der Akademie für Ländlichen Raum konnte im voll besetzten Sitzungsaal des Landratsamtes 120 Teilnehmer begrüßen. Großes Lob gab es für die Verantwortlichen im Landratsamt und beim Pflegestützpunkt, nicht nur für die Ausrichtung der Veranstaltung, sondern auch für die neu aufgelegte Broschüre "Begegnung, Pflege, Wohnen im Kreis Sigmaringen". Faix versprach ein interessantes dreistündiges Programm.

Eröffnet wurde der Abend mit einem Vortrag des baden-württembergischen Sozial -und Integrationsministers Manne Lucha (Grüne). Er stellte fest, dass heutzutage 300 000 Menschen in Baden-Württemberg auf Pflege angewiesen seien. Zwei Drittel davon werden dem Minister zufolge zu Hause versorgt – Tendenz steigend. "Die Menschen wollen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, wo sie sich wohlfühlen", sagte Lucha. Lob gab es für das Engagement der Angehörigen, die oft an ihre Grenzen kämen. Stolz sei er auf die 1142 ambulanten Pflegedienste im Lande. Betrugsfälle, wie sie in anderen Bundesländern bekannt wurden, kämen fast nicht vor. Das respektvolle Zusammenleben könne durch ehrenamtliches Engagement solidarisch gestaltet werden, sagte der Minister.

An wen kann man sich wenden, wenn ein Angehöriger zum Pflegefall wird? Angebote gebe es sehr viele, erklärte Manne Lucha. Aber auch die Rahmenbedingungen müssten stimmen. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit wurde neu definiert, im Land wurden neue Grundlagen für innovative Angebote geschaffen. Neben einem zeitgemäßen und innovativen Pflegegesetz sind auch die wohnortnahen und innovativen Wohnformen wichtige Voraussetzungen. 7,6 Millionen Euro sollen ein Förderprogramm für die ambulante Pflege unterstützen. Kommunale Pflegeberatungen könnten jetzt eingerichtet werden und Pflegekonferenzen sollen dafür sorgen, dass der Alltag in der Pflege verbessert werde. Praktische Angebote wie ein barrierefreier Nahverkehr sollen das Programm ergänzen.

Minister Lucha erklärte zudem, dass die Landesregierung auf personenzentrierte Ansätze setzt. 2017 seien 2,4 Millionen Euro vom Land und 1,8 Millionen Euro von den Kommunen in die Strukturförderung im Vorfeld und Umfeld der Pflege geflossen. Diese Summen wurden von der Pflegekasse verdoppelt. "Eine Glühbirne auswechseln oder Schnee schippen können darüber entscheiden, ob man zu Hause bleiben kann oder nicht", ist Manne Lucha überzeugt. Deshalb brauche es Quartiere ohne Barrieren, wo sich Wohngemeinschaften bilden können. "Dort findet ein starkes Miteinander statt."

Die Besonderheiten in unterschiedlichen Regionen sollen zudem berücksichtigt und zugelassen werden. "Sigmaringendorf ist anders als Mannheim", weiß der Minister. Dass es auch in der stationären Krankenversorgung im Landkreis vorangeht, freue ihn. Das SRH-Krankenhaus in Sigmaringen werde mit dem Neu- und Erweiterungsbau einen wesentlichen Beitrag für eine qualitativ hochwertige Krankenversorgung bieten. "SRH hat einen sehr guten Job gemacht", ist Lucha überzeugt.

Peter Schmeiduch vom Ministerium für Soziales und Integration hatte sich das Thema "Pflege daheim" vorgenommen. Viele Zuschussmöglichkeiten, auch für barrierefrei Umbauen, seien noch gar nicht bekannt. Pflege sei kein Thema, über das man gerne spricht. Und bei Demenz gelte das noch viel mehr. Die aktuelle Entwicklung mache deutlich, dass es immer wieder Angehörige geben wird, die sich in der Pflege engagieren. Diese Menschen stoßen an ihre körperlichen und seelischen Grenzen. Groß sei auch die Gefahr der Vereinsamung. Hier sei gezielte Information nötig. Für Schmeiduch stellt sich die Frage, ob die Ehrenamtlichen auch in zehn Jahren noch zur Verfügung stehen. Die Zukunft brauche nicht nur Unterstützung der Pflegekassen, sondern auch die der Angehörigen.

Engelbert Sittler vom Nachbarschaftshilfeverein Miteinander Füreinander in Herdwangen-Schönach berichtete über ein außergewöhnliches ehrenamtliches Angebot. Dazu gehört die reguläre Nachbarschaftshilfe mit Seniorennachmittagen, Hilfe beim Kinderkleiderbasar, Kochen im Kindergarten, Hausaufgabenbetreuung, eine Betreuungsgruppe für Demente und Schlaganfallpatienten und Seniorencafé. Auch eine Wohngemeinschaft ist derzeit in der Planung. Baubeginn soll im Herbst sein. 40 ehrenamtliche Helfer haben im vergangene Jahr 5000 Stunden geleistet.

In einer abschließenden Diskussionsrunde machte AOK-Geschäftsführer Roland Beierl deutlich, wo es an vielen Stellen im Pflegesytem krankt: zu viel Bürokratie. Auch die Pflegestärkungsgesetze hätten da keine Hoffnungen erfüllt.

Rolf Vögtle: "Es fehlt an Kurzzeitpflegeplätzen"

Sigmaringen steht bei den dünn besiedelten Landkreisen in Baden-Württemberg an dritter Stelle, wie der Erste Landesbeamte Rolf Vögtle deutlich machte. Das Durchschnittsalter von 43,4 Jahren entspreche zwar dem Landesdurchschnitt, aber die Zahl der alten Menschen steige und damit werde die Zahl der Pflegebedürftigen zunehmen. 924 Dauerpflegeplätze gebe es derzeit. Darin enthalten seien 58 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze und 17 echte Kurzzeitplätze. 120 Plätze gebe es für die Tagespflege. Laut Vögtle ist das Angebot allerdings noch nicht ausreichend. Es fehle an Kurzzeitpflegeplätzen. Viele niedrigschwelligen Angebote seien jedoch schon vorhanden: mehrere Sozialstationen, 23 Nachbarschaftshilfevereine und zahlreiche Selbsthilfegruppen verstärken das Angebot. Seit 2010 gibt es einen Pflegestützpunkt in Mengen für den ganzen Landkreis, wo laut Vögtle auch Informationen und Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden. Mangels ÖPNV-Angeboten könnten viele Ratsuchende jedoch nicht nach Mengen kommen und werden deshalb von den Beratern des Pflegestützpunktes zu Hause aufgesucht. "2012 wurde schließlich das Pflegenetzwerk eingerichtet, das es in dieser Form bisher noch nicht gab", sagt der Landesbeamte. Seit 2013 veranstaltet dieses Netzwerk alle zwei Jahre Aktionswochen. Laut Vögtle ist die Region auf gutem Wege. Es gehe aber nicht ohne die Unterstützung der Hauptamtlichen.