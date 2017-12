Sigmaringen Frohe Geburt des 700. Babys

Sigmaringer Kreiskrankenhaus hat mit dem siebenhundertsten Erdenbürger eine neue Rekordzahl an Neugeborenen zu verzeichnen.

Sigmaringen – Das 700. Baby in diesem Jahr meldet das SRH-Krankenhaus in der Kreisstadt. Es ist am frühen Donnerstagmorgen, am 22. Dezember, um 7.42 Uhr, zur Welt gekommen und heißt Ida, 3000 Gramm schwer. Ida schläft nach der Geburt seelenruhig. Mutter Martina Parlow und Baby Ida sind wohlauf – darüber freuen sich nicht nur die frischgebackenen Eltern, sondern auch alle Ärzte, Hebammen und Pflegekräfte des Krankenhauses. Das Team ließ es sich daher auch nicht nehmen, den 700. Erdenbürger in diesem Jahr und dessen Eltern mit einem kleinen Blumengruß zu überraschen. 2014 kamen 535 Babys und 2015 dann 605 Babys zur Welt. Im Jahre 2016 verzeichnete das Sigmaringer Krankenhaus 627 Neugeborene.