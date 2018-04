Sigmaringen Erfolge gegen kriminelle Flüchtlinge

Gegen 21 mutmaßliche Mehrfachtäter, die in der Stadt Sigmaringen Diebstähle beginnen oder Drogen dealten, wurden bislang Haftbefehle erlassen. Einige Tatverdächtige sind abgetaucht.

Sigmaringen – Das modifizierte Einsatzkonzept der Polizei angesichts einer zunehmenden Zahl an Straftaten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylsuchenden in der Stadt Sigmaringen zeigt Wirkung. Dies ist einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zu entnehmen. Auf Antrag der Hechinger Staatsanwaltschaft ergingen bislang 21 Haftbefehle gegen mutmaßliche Mehrfachtäter unter den Flüchtlingen. Allerdings konnten nicht alle Tatverdächtigen von der Polizei dingfest gemacht werden, da einige abgetaucht sind.

Unter den Verdächtigen finden sich Täter, die in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Sigmaringen gemeldet sind, aber auch andere, wie Staatsanwalt Markus Engel gegenüber dieser Zeitung sagte. Allein 15 der 21 Haftbefehle ergingen gegen "reisende Intensivtäter." Vorgeworfen werden diesen überregional und gewerbsmäßig begangene Diebstählen beziehungsweise Drogendelikten. In sechs Fällen ging es um gewerbsmäßigen Diebstahl.

In acht Fällen hat der Haftrichter Untersuchungshaft gegen mutmaßliche Mehrfachtäter verhängt. Die Haftbefehle konnten aber noch nicht vollstreckt werden, da die Betreffenden untergetaucht sind und die Polizei nach ihnen fahndet. Nach weiteren sieben Personen, gegen die Geld- oder Ersatzfreiheitsstrafen verhängt wurden, wird ebenfalls gefahndet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag weiter mit.

Ein Bündel an Maßnahmen hatte Landesinnenminister Thomas Strobl angesichts der steigenden Zahl an kriminellen Delikten auf den Weg gebracht hat. So wurde eine auf die Stadt Sigmaringen abgestimmte Aufbau-Organisation geschaffen, zu der auch eine beim dortigen Polizeirevier angesiedelte Ermittlungsgruppe gehört. Diese besteht aus acht Polizisten, wie Polizeisprecher Markus Sauter sagt. Die Gruppe wurde aus dem eigenen Personal des Reviers gebildet.

Kontrollen erfolgen sowohl in Uniform wie auch in Zivil und umfassen schwerpunktmäßig den Bahnhof sowie den öffentlichen Nahverkehr. Unterstützt wird die Polizei in Sigmaringen durch die Bundespolizei, den Zoll, Kräfte des Polizeipräsidiums Tuttlingen und den Sicherheitsdienst der Bahn. Hierdurch konnte das Sicherheitsempfinden in der Stadt verbessert werden, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ferner unterstützt eine Gruppe des Polizeipräsidiums Einsatz die Ermittler in Sigmaringen. Diese lieferte Erkenntnisse über Mehrfachtäter unter den Flüchtlingen. Bei diesen handelt es sich überwiegend um junge Männer mit schlechter Bleibeperspektive aus Nordafrika.

Flüchtlinge in der Stadt

In Sigmaringen mit seinen 17 000 Einwohnern leben 400 Flüchtlinge in der Erstaufnahme-Einrichtung (Lea). In vorläufigen Gemeinschaftsunterkünften sind 120 untergebracht und 170 – laut Stadtverwaltung bereits relativ gut integriert – in der Anschlussunterbringung. Zeitweise hatte Sigmaringen bis zu 1000 Flüchtlinge unterbringen müssen. (dpa)