Sigmaringen Einstimmung auf Weihnachten mit Angela Schlögl-Eggert

100 Zuhörer in der Sigmaringer Krankenhauskapelle verfolgen den gesanglichen Auftritt von Angela Schlögl-Eggert.

In der Krankenhauskapelle hat Angela Schlögl-Eggert mit Harfe und Gesang über 100 Zuhörer auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt, teilt die Caritas mit. Zum wiederholten Male durch die Hospizgruppe Sigmaringen eingeladen, hat sie mit virtuosem Harfenspiel und mit ausdrucksvoller Stimme vorrangig Allgäuer Advents- und Weihnachtslieder vorgetragen. Diese meist besinnlich geprägten Weisen der alpenländischen Volks- und Stubenmusik haben das begeisterte Publikum schnell erfasst. Mit schwungvollen und erfrischenden englischen Weihnachtsliedern kamen auch die freudigen Aspekte der Adventszeit zum Ausdruck. Über 20 Jahre schon betreibt Angela Schlögl-Eggert diesen Musikstil und hat sich durch viele, vor ihr so bezeichneten „Bethlehem Rallys“, ein immenses Repertoire erarbeitet. Seit sie mit fünfzehn Jahren mit dem Harfenspiel begann, hat sie durch unzählige Einzel-, aber auch durch Orchesterkonzerte sich ihren persönlichen Stil an der Harfe entwickelt, der durch präzise Einzeltonfolgen ebenso zu überzeugen weiß wie durch virtuose Klangkaskaden. Zusammen mit Mutter Vevi moderierte sie das Konzert mit einfühlsamen Texten moderiert und ließ so die Zuhörer ihre eigene, friedfertige Weihnacht finden.