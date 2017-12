Sigmaringen Eine-Welt-Tag an der Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen

Eine-Welt-Tag an der Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen

Die Schülerspendenaktion trägt entscheidend zur Ernährung südafrikanischer Patenschüler bei.

Zugunsten ihrer langjährigen südafrikanischen Patenschule Cockscomb Primary School haben die Klassen der Ludwig-Erhard-Schule, Kaufmännische Schule, einen Eine-Welt-Tag veranstaltet, von der Schülermitverwaltung organisiert. Wie die Schule mitteilt, beschäftigte sich jede Klasse mit einem anderen Land dieser Erde, entwarf Informationsmaterial und dekorierte den ihr zugewiesenen Raum landestypisch. Landesspezifisch waren auch das Essen und die Getränke, die von den Schülern zum Kauf angeboten wurden. Besondere Mühe hatte sich die Flüchtlingsklasse gegeben, die zum Deutschunterricht die Schule besucht. Ihr Raum entführte die Gäste in den Orient: Ausgestattet mit großen Sitzkissen, orientalischen Stoffen und Beleuchtungen verlockten die Schüler ihre Besucher mit exotischem Essen und Gebackenem. Höhepunkt war die stündlich angebotene Lesung von „Ali Baba und die vierzig Räuber“ auf Persisch und auf Deutsch.

Zur Eröffnung der Veranstaltung im Foyer war die Kontaktperson der südafrikanischen Grundschule Sumi Panicker aus Stuttgart angereist. Im überbrachten Brief der Direktorin der Cockscomb Primary School, berichtete diese von der Verwendung der Spendengelder. Mitgeschickte Fotos belegten, was die Spendengelder der Ludwig-Erhard-Schüler während der vergangenen zehn Jahre bewirkten: Die Kinder gehen nicht mehr barfuß, sondern tragen Schuhe. Sie sitzen in den Klassenzimmern nicht mehr auf dem nackten Lehmboden, die Unterrichtsräume sind jetzt mit Schulmöbeln und mit Schulmaterial ausgestattet. Sumi Panicker meinte, dass als Erstes, wenn die Sigmaringer Spende ankommt, 1000 Euro beiseite gelegt würden, mit denen die Schulkinder ein ganzes Jahr ernährt werden können, da sie im Schulgarten ihre eigenen Nahrungsmittel anpflanzen und eine Köchin ihnen die oft einzige Mahlzeit am Tag zubereitet.