Sigmaringen Die Klagen stapeln sich: Gerichte ertrinken in Asylverfahren

Verwaltungsrichter in Sigmaringen kämpfen mit sprunghaftem Anstieg der Asylverfahren: 2017 gingen 7327 Verfahren ein. Im Vorjahr waren es weniger als die Hälfte.

Mit einer wahren Schwemme an Asylverfahren müssen sich die Richterinnen und Richter der bald zehn Kammern des Verwaltungsgerichts (VG) Sigmaringen auseinandersetzen. 7327 Verfahren gingen im vergangenen Jahr ein. Im Vorjahr waren es gut 2900 Verfahren gewesen, wie Malte Graßhof, Präsident des VG, während eines Pressegesprächs schilderte. Der Bereich des VG Sigmaringen ist identisch mit dem Bereich des Regierungspräsidiums Tübingen. Graßhof bezeichnete den Anstieg im Jahr 2017 als "spektakulär". Nach seiner Einschätzung würden die Fallzahlen anderer Verwaltungsgerichte im Land ähnlich hoch liegen. Aufgrund der großen Zahl an Fällen sei es nicht mehr leistbar, nach zurzeit im Schnitt sieben Monaten über ein Asylverfahren zu entscheiden, sagte Graßhof. Zudem seien die Verfahren teilweise sehr aufwendig, wie die Richter Stefan Röck und Otto-Paul Bitzer schilderten.

Bei Irakern oder Afghanen sei es meist nötig, die genaue Stammeszugehörigkeit eines Klägers zu klären, um ein Urteil fällen zu können. Und bei Klagen von Kurden sei es oft sehr schwierig, die jeweils aktuelle Lage beispielsweise im Nordirak einschätzen zu können, schilderte Richter Bitzer. Dann reiche eine mündliche Anhörung von durchschnittlich zwei Stunden kaum aus, um die Glaubwürdigkeit der Angaben zu prüfen. Im Jahr 2016 sei es sehr schwierig gewesen, Informationen aus Syrien zu bekommen, ergänzte der Präsident des VG. Völlig anders sei es in Fällen mit Pakistani, denn hier seien Informationen des Staates sehr einfach zugänglich. Schnell erledigen ließen sich in der Regel sogenannte Dublin-Verfahren. Hier wird geprüft, in welchem Land der Asylsuchende zuerst die Europäische Union betreten hat. Dort muss er seinen Asylantrag stellen.

Er sei wegen der großen Zahl an Asylverfahren in einem engen Kontakt mit Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf, um ein geeignetes Konzept für den Umgang damit zu finden, sagte der Präsident des Verwaltungsgerichts. Es sei Ziel des Gerichts, in einem angemessenen Zeitraum Rechtsschutz zu gewähren, betonte Graßhof vor Journalisten. Das Land hatte auf die erwartbare Flut an Asylverfahren reagiert und ab 2015 die Zahl der Stellen für Richter am Sigmaringer Gericht angehoben. Statt einst 20 Vollzeit-Stellen sind es heute knapp 31. Im Zuge dieses Zuwachses wird in diesem Jahr eine zehnte Kammer des VG eingerichtet werden. Diese wird im September dieses Jahres in einer angemieteten Immobilie in Sigmaringen untergebracht werden.

Anfänglich habe es, so die Beobachtungen der Sigmaringer Richter, ein großes Qualitätsproblem bei den Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gegeben. "Inzwischen gibt es eine deutliche Verbesserung", sagt der VG-Präsident. Allerdings könnte die Zusammenarbeit noch etwas runder laufen. So wünschen sich die Sigmaringer Richter, dass das Bamf die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten begleitet und auch Vertreter zu den Anhörungen vor Gericht entsendet, was inzwischen zunehmend mehr der Fall sei. Zur Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Sigmaringen gebe es sehr gute Kontakte, ergänzte Graßhof.

Im Dezember vergangenen Jahres musste das Bamf einen bereits abgeschobenen afghanischen Flüchtling nach drei Monaten wieder nach Deutschland zurückholen. Das Ministerium hatte die Abschiebung irrtümlich erlaubt, obwohl dagegen beim Verwaltungsgericht Sigmaringen ein Eilantrag anhängig war. Ein solcher Antrag garantiert Schutz vor einer Abschiebung. Über den Antrag sei noch nicht entschieden worden, sagte Richter Stefan Röck am Dienstag. Röck, Vizepräsident des VG, geht davon aus, dass in Zukunft die Zahl der Verfahren im allgemeinen Ausländerrecht steigen wird. Es werde um Fragen der Integration oder beispielsweise des Aufenthaltsrechts gehen, ist sich Röck sicher. Noch keine Klagen sind bisher beim Sigmaringer Verwaltungsgerichts wegen Familiennachzugs anhängig.