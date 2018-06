Sigmaringen Damit auch künftig das Licht angeht: Erstes Energiewirtschaftsforum des Landkreises in Sigmaringen

EnBW-Chef Frank Mastiaux spricht beim Energiewirtschaftsforum in Sigmaringen über Fortschritte und Ziele der Energiewende. Dass es im Landkreis mit der Energiewende gut vorangeht, betonte Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg.

Es gibt viele Themen, die die Zukunft bestimmen werden. Eines davon ist die Energiewende. Wird der Strom auch in Zukunft fließen und wie wird er erzeugt? Für EnBW-Chef Frank Mastiaux ist klar, dass man in vielen Dingen umdenken muss. Das war eine seiner Kernaussagen beim ersten Energiewirtschaftsforum des Landkreises am Mittwoch im Dienstleistungszentrum Hofgarten in Sigmaringen.

Rund 100 Zuhörer aus Wirtschaft und Kommunalpolitik

Rund 100 Vertreter aus Wirtschaft und Kommunalpolitik ließen sich von Mastiaux ermutigen, beim Thema Energie auch neue Denkmodelle zu entwickeln. Als er 2012 die Leitung der EnBW übernommen hat, da seien viele der Ansicht gewesen, "dass das Geschäft komplette den Bach runtergeht". Das sei nicht geschehen, ganz im Gegenteil. Mit dem Wandel vom Energieversorger zum Infrastrukturanbieter soll der Konzern bereits im Jahr 2025 einen Gewinn von drei Milliarden Euro erwirtschaften.

Schaffung neuer Energieformen

"Die Konkurrenz hat da noch Nachholbedarf", stellte Landräten Stefanie Bürkle in ihrer Begrüßung in Bezug auf die Umgestaltung der EnBW fest. Mastiaux habe nach Fukushima die Leitung des Konzerns übernommen, der sein Geld bis dahin mit Atomstrom verdient hatte. Ganz konsequent habe er auf erneuerbare Energien gesetzt. Und diese seien ein Thema, das auch den Landkreis hautnah betrifft. "Die Schaffung neuer Energieformen ist ein Zukunftsthema", betonte auch Sparkassenchef Michael Hahn als Hausherr. Die Versorgungssicherheit mit Strom empfinde man als ganz normal, doch wenn die Energie aus der Steckdose ausbliebe, dann ginge nichts mehr. Auch die Kreissparkasse müsste dann den Betrieb komplett einstellen.

"Man hat sich daran gewöhnt, dass das Licht angeht"

Man hat sich daran gewöhnt, dass das Licht angeht, wenn man den Schalter drückt und dass es Stromausfälle nur ganz selten gibt. Doch die Energie muss auch produziert werden. Mit dem Abschied von der Atomkraft sahen schon viele Menschen die Lichter ausgehen, doch das ist nicht geschehen. "Wir haben 100 Jahre Strom zentral erzeugt und verteilt", erinnerte Mastiaux an die Geschichte der EnBW. Und das habe auch immer funktioniert. Doch dann kamen der Wandel und die Forderung nach einem Umdenken. Im Jahr 2000 bestand der Strommix zu sechs Prozent aus erneuerbaren Energien, heute sind es bereits 36 Prozent. Und das aus ganz unterschiedlichen Quellen. Manche Wasserkraftwerke des Konzerns arbeiten noch mit Technik, die in ihren Grundzügen aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammt. Es gibt aber auch Windkraftanlagen mit riesigen Rotoren und Solaranlagen auf der freien Fläche.

Viele Kilometer neue Stromtrassen

Und es gibt die vielen Anlagen auf Hausdächern und Industrieanlagen. "Der Strom fließt da in beiden Richtungen", stellte der Chef der EnBW fest. Das bringe für die Netze und die Regeltechnik ganz neue Herausforderungen, die man bewältigen müsse. Allein bei der NetzeBW seien 150 000 Fotovoltaikanlagen angeschlossen. Die Technik sei deutlich billiger geworden. Das gilt aber nicht für den Ausbau der Netze. Laut Bundesnetzagentur brauche man viele Kilometer neue Stromtrassen, wenn die Energiewende gelingen soll. Und da seien dann nicht nur Planungen und Genehmigungen erforderlich, sondern auch das entsprechende Kapital.

Keine Speichermedien werden Problem komplett lösen

"Es wird keine Speichermedien geben, die das Problem komplett lösen", prognostizierte Mastiaux bei der Frage, wie man überzähligen Strom aus erneuerbaren Energien speichern könne. Die EnBW selbst arbeitet derzeit zusammen mit Bosch in Heilbronn an einer Technik, die fünf Megawatt Leistungen haben soll. Und auch bereits vorhandene Pumpspeicherwerke sollen optimiert werden. Für den EnBW-Chef ist klar, dass in absehbarer Zeit zu jeder Solaranlage auch ein Speicher gehören wird.

Zukunftsthema Gaskraftwerke

Nach dem Ausstieg aus der Atomstromkraft wird auch der Kohleausstieg kommen. Als Ersatz und zum Erhalt der Versorgungssicherheit sieht Mastiaux Gaskraftwerke als Zukunftsmodell. Deshalb habe man bereits entsprechende Kapazitäten dazu gekauft. Die Zukunft des Konzerns sieht der 54-jährige Manager auch im Infrastrukturgeschäft. Bis zum Jahr 2020 will man in Baden-Württemberg 1000 Hochgeschwindigkeitsladestationen für Elektroautos installieren. Auch in Sigmaringen soll es eine solche Stromtankstelle geben. In der Entwicklung ist eine Straßenleuchte, an der man auch Strom zapfen kann und WLAN bietet.

Auch im Landkreis geht es voran

Ebenfalls beteiligt ist man beim Ausbau des Breitbandnetzes, so auch über die Breitbandgesellschaft Landkreis Sigmaringen. Dass es im Landkreis mit der Energiewende gut vorangeht, bestätigte Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg. Bereits 50 Prozent des benötigten Stroms werden mit erneuerbaren Energien erzeugt.