Sigmaringen Betrunkenes Pärchen prügelt sich

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem betrunkenen Paar in Sigmaringen, mussten die Frau und der Mann im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Nach einer vorausgegangen Streitigkeit kam es am Dienstagabend zwischen einem alkoholisierten Paar zu einer tätlichen Auseinandersetzung, informiert die Polizei. Der handfeste Streit artete derart aus, dass sowohl der Mann wie die Frau anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort ärztlich versorgt werden mussten. Der Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen.