Annegret Kramp-Karrenbauer gefällt mit einem überzeugenden Auftritt beim Starkbierfest. Stehende Ovationen von 300 Versammelten in der Laizer Turn- und Festhalle für die CDU-Spitzenpolitikerin.

Als die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer das Starkbierfest der CDU in der geschmückten Turn- und Festhalle in Laiz betritt, wird sie von den 300 Parteifreunden mit warmem Applaus empfangen. Welche Ausstrahlung und Wirkmächtigkeit die populäre Püttlingerin besitzt, zeigt sich nach ihrer temperamentvollen Rede: Sie erntet stehende Ovationen.

Die Politikerin wirkt enorm engagiert und zeigt gern ein sympathiegewinnendes Lächeln. Sie macht den Versammelten schnell klar, dass sie einen durchsetzungsfähigen Kopf besitzt, mit dem sie wohl überlegte politische Schlüsse zu ziehen vermag.

Annegret Kramp-Karrenbauer berichtet über ihre Berliner Erfahrungen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD, wo sie in den Bereichen Familie und Soziales, Bildung und Forschung mitverhandelte. „Da ist viel Kluges festgeschrieben worden“, sagt sie und verteidigt den 177-seitigen Koalitionsvertrag. Er besitze inhaltliche Substanz – ein sehr detaillierter Maßnahmenkatalog. Ihr bester Beweis, dass hier nicht nur Sonntagsreden gehalten wurden, ist beispielsweise das zum Thema Migration und Zuwanderung ausgehandelte Regelwerk: Es fände sich 1:1 im Koalitionsvertrag wieder.

In zügiger Folge klopft sie die Ressortverteilung ab. Sie beruhigt ihre Parteifreunde, redet die Wertigkeit der von der SPD übernommenen Ämter in dieser Großen Koalition etwas kleiner. Selbst einem Finanzminister Olaf Scholz würde sie den Blick in den Vertrag empfehlen, in dem die schwarze Null vorgeschrieben sei. „Es wird keine neuen Schulden geben.“ Schließlich käme sie aus einem Bundesland, das unter seiner Schuldenlast leidet. Da müsse sie niemandem vorsingen, dass man unter einem solchen Makel nicht mehr Herr im eigenen Haus sei. Ihr Fazit amüsiert: „Wir brauchen vor den SPD-Ministern keine Angst zu haben!“

Eindrücklich warnt sie ihre Unionsfreunde vor dem von der SPD auf die CDU übergreifenden Keim der Selbstzerfleischung. Denn auch in der CDU liegen einige Nerven blank, sind Hardliner mit dem Vertrag unzufrieden. Den freien Fall der SPD wertet Kramp-Karrenbauer als Akt der Verzweiflung. Nur: „Davon darf sich die CDU nicht ins Boxhorn jagen lassen.“ Einer Minderheitsregierung könne sie noch viel weniger abgewinnen, zumal die Extreme miteinbezogen würden. „Da geht es dann zu wie auf einem Teppichbasar.“

Sie nimmt den Parteichef der FDP, Christian Lindner, scharf ins Visier. Süffisant erwähnt sie, dass der zeitweilig während der Jamaika-Sondierungen abwesende Lindner lieber gut dotierte Vorträge bei Banken oder Finanzmessen gehalten hätte. Sarkastisch ist ihr Vergleich mit den Trümmerfrauen im zerbombten Deutschland 1945: Hätten die genauso gehandelt, würde das Land heute noch in Schutt und Asche liegen.

Wütend macht sie die AfD, deren Politiker ständig über die Stränge schlagen. Wie zuletzt André Poggenburg, der die Türken pauschal als „Kameltreiber“ verunglimpfte. Da ist ihr wichtig, was die Türken mit ihrer Arbeitskraft geleistet haben. Und sie wisse von ihrem Mann, der Bergbauingenieur ist, was eine Schicksalsgemeinschaft unter Tage bedeutet. „Es ist eine Beleidigung für alle Menschen, wir dürfen das den Rechtspopulisten nicht durchgehen lassen!“

So mancher Christdemokrat empfindet ihren Auftritt als inneren Befreiungsschlag. „Sehr schön, dass es in der CDU durchaus Personal mit Herz und Verstand gibt“, freut sich die CDU-Fraktionssprecherin im Sigmaringer Gemeinderat, Alexandra Hellstern-Missel, sie fühle sich frisch motiviert.

"Darüber sollen andere spekulieren"

Annegret Kramp-Karrenbauer ist Mitglied des Bundespräsidiums der CDU. Sie gilt als enge Weggefährtin von Kanzlerin Angela Merkel, hält sich aber zu Vorgängen um ihre Person bedeckt. Gestern wurde publik, dass die 55-Jährige neue CDU-Parteimanagerin werden soll.

Frau Ministerpräsidentin, Sie werden in vielen Medien als favorisierte Kandidatin für die Nachfolge im Kanzleramt auserkoren. Wie gehen Sie damit um?

Ganz gelassen. Ich arbeite im Saarland und fühle mich dort wohl. Darüber sollen andere spekulieren. Wir hatten 2017 im Saarland einen harten Wahlkampf, bei dem wir für die CDU so viel Vertrauen bekommen haben.

Sie haben bei ihrer Rede mit Hingabe auf eine Politik hingewiesen, die von christlicher Ethik und Moral geprägt ist...

Politisch geprägt hat mich das Elternhaus. Und die Partei hat sich angefühlt, dass sie die richtige für mich ist. So gilt für mich, Werte und Grundsätze der CDU umzusetzen. Das ist mein hauptsächlicher Anspruch.

Fragen: Jürgen Witt