Schwenningen Tennisclub präsentiert YouTube-Star

Der "Witz vom Olli" begeistert mit seinem Programm "Planlos durch die Nacht" beim Tennisclub Schwenningen in der Heuberghalle.

Oliver Gimbers Witze sind im Internet Kult. Der sympathische Malermeister aus Pforzheim bringt seine Fans immer wieder mit seinem "Witz vom Olli" zum Lachen. Nun hat er in der Heuberghalle Schwenningen seine Visitenkarte abgegeben. Der 45-jährige immer dunkel gekleidete Spaßvogel und YouTube-Star brachte mit seiner Fan-Nähe und vor guter Laune nur so sprühend Frauen und Männer, teilweise waren diese aus München oder der Schweiz angereist, zum Lachen, Heulen und Brüllen. Der Comedy-Star begeisterte alle, die der Einladung des Tennisclubs auf den Heuberg gefolgt waren. "Wenn i jetzt richtig Gas gib, dann brennt der Dachstuhl", meinte Olli schon bei seiner Begrüßung. Auch die selbst gestellte Frage, wie er nach Schwenningen gekommen sei, beantwortete er lustig: "Mit dem Auto natürlich", schwimmen sei ihm zu weit gewesen. Er trug schon fast traditionell sein klassisches (zu enges) Elektrikerhemd: "Da steht jeder Knopf unter Spannung. Männer, wenn ihr so gut aussehen wollt, dann müsset ihr auch mol vespern, wenn ihr keinen Hunger habt", so sein Rat an die wenigen Mageren im Saal.

Unter dem Motto "Planlos durch die Nacht" gestaltet er ein Programm quer durch alle Witzkategorien. Gut aufpassen mussten die Zuhörer auch bei länger vorgetragenen Witzen, die, so Olli, nicht als seine Auto-Vorträge geeignet seien. Denn in Schwenningen konnte er dazu Erklärungen abgeben, was bei seinen Internet-Witzen nicht geht. "Bei kurzen Witzen muss jedes Wort sitzen", gab der Maestro Nachhilfe. Nach der Pause holte sich Olli mit Vater Thomas und dessen Sohn Hendrik zwei Gäste aufs Bühnen-Sofa, die sich dort vor Lachen wälzten. Die 250 Besucher erfuhren von Oliver Gimber auch viel über seine Lebensphilosophie. "Mit Humor und mit Leichtigkeit, kann man vieles besser ertragen. Ich lach für mein Leben gerne". Beim Finale kamen Ollis Top-10-Witze zur Aufführung. Nach dem finalen Applaus stellte er sich seinen Fans noch lange für Selfies, Fotos und Autogrammwünsche zur Verfügung. Dem Tennisclub gelang mit der Präsentation des Spaßmachers ein Glanzpunkt im Rahmen seiner 40-Jahr-Feier.