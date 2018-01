Das katholische Bildungswerk hat mit einer neuen Veranstaltungsreihe begonnen: Kochkurse werden in der Schulküche der Nachbarschaftsgrundschule Schwenningen angeboten. SÜDKURIER-Autor Wilfried Koch nimmt im Selbstversuch an der Veranstaltung mit teil.

Ich finde es toll, dass dabei auch Kochkurse für Männer angeboten werden. Denn ich möchte mich, nicht nur weil ich Koch heiße, in der Küche nützlich machen. Gesagt getan und so nahm ich an der ersten Veranstaltung dieser Reihe teil, die sich speziell an Männer richtete. Als Leiter der Kochkurse konnte mit dem Schwenninger Metzgermeister Helmut Bosch eine Kapazität gewonnen werden, die es perfekt versteht, alles rund um das Thema Lebensmittel und deren Zubereitung auch an Koch-Anfänger zu vermitteln. Und das war auch nötig. Denn fast alle Teilnehmer waren Anfänger. Doch waren alle hoch motiviert bei der Sache.

Meine fünf Mitstreiter und ich kamen aus Schwenningen, Meßkirch, Hausen im Tal und dem Ortsteil Nusplingen der Nachbargemeinde Stetten a.k.M.. "Ich freue mich, dass die Gemeinde Schwenningen dem Wunsch des Bildungswerks zur Abhaltung dieser Kurse mit offenen Armen entgegenkam", betonte Helmut Bosch eingangs. Bürgermeisterin Roswitha Beck habe der Reaktivierung der Schulküche nach ihrem Dornröschenschlaf spontan zugestimmt. Die drei Zwei-Mann-Gruppen des Kurses, die nach den Farben rot, blau und grün benannt wurden, fanden somit perfekte Bedingungen vor, wobei ich zusammen mit Herbert Siber aus Hausen im Tal das grüne Team bildete.

Bei den Speisen wurde darauf geachtet, dass kein Zucker verwendet wurde. Trotzdem fehlte es keinem Essen an Süße, denn mit Honig ließ sich das auch regeln. Zum Einsatz kam auch ein spezielles Meersalz, das vom Kursleiter als äußerst vorteilhaft bezeichnet wurde. Dann ging es ans Eingemachte: Jedes Team hatte vier bis fünf verschiedene Speisen herzustellen. Mit Dinkel und Roggen, Samen-Leinsamen, Sesam und Sonnenblumenkernen gelang den Grünen ein schnelles Dinkel-Roggenbrot. Die Roten kümmerten sich um einen schmackhaften Rinderbraten mit Schmorsoße, während die Blauen einen Schweinehals-Braten zwei Stunden lang im Backofen kreierten. Die Nudel-Freunde der blauen Gruppe bekamen auch als Aufgabe, eine Dinkel-Weizen-Tagliatelle herzustellen. Einen leckeren schwäbischen Kartoffelsalat schuf mein grünes Team. Mit Knoblauchzehen, Petersilie, Basilikum, Olivenöl, Kräutersalz, Pfeffer und Balsamico bianco gelang den Roten ein spanisches Knoblauchdressing. Lecker waren auch der Rotkohl-Früchte-Salat und der Blumenkohlsalat. Als ein himmlisches Dessert zauberte das rote Duo eine Beerencreme.

Die Kursteilnehmer erhielten vom Lehrgangsleiter abschließend alle Rezepte mit auf den Heimweg und sind nun in der Lage, daheim alles nach zu kochen. Wir waren bei Helmut Bosch in besten Händen. In drei Stunden habe ich wirklich viel dazugelernt. Mein schwäbischer Kartoffelsalat mundete sogar meiner Frau, der ich einen Becher heimbrachte. "Der ist ja wirklich lecker", sagte sie zu mir. Für mich steht auch deshalb nach diesem Abend eines fest: "Kochkurse dieser Art kann ich jedem nur empfehlen."

Die nächste Gelegenheit

In den kommenden Wochen gibt es weitere Kochkurs – dann auch solche für Frauen. Helmut Bosch plant auch einen Kurs für Männer, bei dem es um die Zubereitung von schnellen Gerichten gehen wird. Bosch, der bis vor Kurzem mit seiner Frau in Fridingen ein Metzgereifachgeschäft führte, möchte sein über dreißig Jahre lang erworbenes Wissen nun als Rentner einer möglichst breiten Interessentengruppe weitergeben. Interessierte können sich wegen weiterer Informationen an ihn unter Telefon 07579/1567 wenden. Die Termine für die weiteren Kurse stehen aber noch nicht fest. (wk)