vor 3 Stunden Wilfried Koch Schwenningen Feuerwehr schreibt Bedarfsplan fort

Die Gemeinde Schwenningen erteilt den Auftrag zur Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans an die eigene Feuerwehr und beauftragt diese mit der Fortschreibung. "Ich freue mich über die Bereitschaft unserer Wehr, diese Aufgabe zu übernehmen", sagte Bürgermeisterin Roswitha Beck im Gemeinderat. Es gebe andere Kreisgemeinden, die den Feuerwehrbedarfsplan nach außen an Ingenieurbüros vergeben haben, was zu Kosten zwischen 15 000 Euro und 17 000 Euro führte.