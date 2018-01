Schwenningen 18 Jahre aktiv für den Männergesangverein Eintracht: Richard Streicher gibt Amt des Vorsitzenden ab

Der Männergesangverein Eintracht hat seit Samstag einen neuen Vorsitzenden. Denn Richard Streicher gab nach 18 Jahren sein Amt ab. "Als ich am 27. Januar 1996, also auf den Tag genau vor 22 Jahren zunächst zum stellvertretenden Vorsitzenden der Eintracht gewählt wurde, hatte der Chor noch 34 Sänger mit einem Durchschnittsalter von 48 Jahren", erinnerte sich Richard Streicher im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Vier Jahre später übernahm Streicher von Detlef Dobbrunz das Amt des Vereinschefs. Das Durchschnittsalter lag da schon bei 56 Jahren und der Chor zählte nur noch 26 Sänger. Dem musste entgegengewirkt werden. Immer wieder organisierte Streicher so unvergessliche, oft zwei- oder dreitägige Vereinsausflüge, beispielsweise zur Lenzerheide, nach Würzburg, Kehlheim, Colmar oder Heidelberg. Gleich im Jahr 2000 waren die Erdinger Brauerei, der Münchner Komödienstadel und der Flughafen Franz-Josef-Strauß seine Ziele.

Zweimal musste Streicher in seiner aktiven Zeit die schwierige Suche nach einem Chorleiter angehen, erinnert er sich zurück. Im Mai 2001 verabschiedete er beim Heuberg-Sängertreffen nach 13 Jahren so den Heinstetter Robert Raiber und fand mit dem Hartheimer Erwin Enzmann den Nachfolger, der anfangs nur als Aushilfsdirigent zur Verfügung stand. "Angebote gab es damals genügend, aber die horrenden Gagen waren für unseren Verein Utopie", erinnerte sich Streicher. Den 90. Geburtstag feierte die Eintracht im Oktober 2002 zusammen mit den örtlichen Vereinen. 2005 feierte ganz Schwenningen den 1000. Geburtstag der Gemeinde, wobei die Eintracht natürlich auch mitwirkte. Unvergesslich seien auch die regelmäßigen Auftritte in der Klosterkirche Beuron sowie in St. Kolumban in Schwenningen. Dabei durfte der vierstimmige Chor mehrfach gemeinsam mit der Tochter des damaligen Dirigenten Erwin Enzmann, Sylke Schlude, zu Ehren Gottes singen.

Höhepunkte während Streichers Zeit als Chef der Eintracht war die Feier des 100. Geburtstags im Oktober 2012 in der Heuberghalle sowie der gemeinsame Auftritt Anfang Dezember 2012 mit dem Ural-Kosaken-Chor in der Dorfkirche. "Unser Landrat Dirk Gaerte war beim Kirchenkonzert so ergriffen, dass ihm einige Freudentränen herabkullerten", erinnert sich Streicher. Mit der Verleihung der Zelter-Plakette wurde das hundertjährige Engagement der singenden Männer aus Schwenningen damals besonders gewürdigt. Es folgte die Übergabe des Dirigentenstabs von Erwin Enzmann an den Schwenninger Sänger und Musiker Wilfried Siber, der seit seiner Jugendzeit, früher bei "The Comets", danach beim "Heuberg-Duo", musikalisch Akzente setzte.

Wilfried Siber sei es in den vergangenen fünf Jahren gelungen, das hohe Niveau der Eintracht weiter zu steigern, hielt Streicher nun anerkennend fest. "Wilfried versteht es, wie kein anderer Dirigent, durch Ruhe und Sachlichkeit die Sänger zu motivieren und zu Höchstleistungen anzutreiben." Dies sehe man auch an der Begeisterung der in den vergangenen Jahren neu hinzugekommenen Sänger sowie an der Resonanz von anderen Chören und Zuhörern, die der Eintracht Respekt zollten.

Derzeit zähle der Chor 24 Sänger mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren sowie 54 fördernde Mitglieder und es sei gelungen, zwei neue Sänger in den Chor aufzunehmen. Neben der hohen Qualität des Gesangs freute sich der scheidende Vorsitzende auch besonders darüber, dass es 2017 erstmals gelang, mit dem Zeppelin den Strohpark zu gewinnen.

Richard Streichers Nachfolger als Vorsitzender wurde am Samstag Leo Greber, der sich auf die Zusammenarbeit mit Dirigent Wilfried Siber und dessen Stellvertreter Gerhard Gutmann freut. "Das packen wir schon", rief Leo Greber den Sängern nach seiner Wahl zu.

Zur Person und Ergebnisse