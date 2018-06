vor 2 Stunden Wilfried Koch Schwenningen 13 neue Bauplätze sollen im Gebiet "Unter der Stelle II" entstehen

Einen großen Schritt weitergekommen ist der Gemeinderat in der Ausweisung neuer Bauplätze. Das attraktive Baugebiet "Unter der Stelle II", an der Karlstraße gelegen, wurde vom Planungsbüro Hubert Sieber aus Lindau in Zusammenarbeit mit Jürgen Schwochow vom Büro Kovacic in Sigmaringen in drei Alternativvorschlägen dem Gemeinderat präsentiert.