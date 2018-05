Acht Kandidaten buhlen um das Bürgermeisteramt im 2500-Einwohner-Städtchen. Der Ort hat eine wechselhafte Geschichte, es werden amüsante Anekdoten erzählt.

Am Posten des Bürgermeisters in Scheer muss etwas Besonderes sein. Nicht umsonst buhlen insgesamt acht Kandidaten am morgigen Sonntag, 14. Februar, um die Stimmen der Wahlberechtigten und damit um den Chefsessel im Rathaus dieser Kleinstadt mit ihren 2500 Einwohnern an der Donau. Nach zwei Amtsperioden stellt sich Jürgen Wild (CDU) nicht mehr zur Wahl.

Die in eine Schleife der oberen Donau eingezwängte Altstadt wird überragt von Schloss und Pfarrkirche St. Nikolaus. Reichhaltig und interessant zu lesen ist die Geschichte Scheers. Erste Spuren einer Ansiedlung datieren bereits aus der Zeit von 1800 bis 800 vor Christus. Im Mittelalter ging es besonders hoch her. Oftmals wechselnde Herrschaften nehmen in der Chronik einen erheblichen Teil der Seiten in Anspruch. Zwischen Franken, Pfalzgrafen, Montfortern, Habsburgern, Sonnebergern, Rittern, Truchsessen, Grafen, Herzögen wurde das Städtchen immer wieder verkauft, durch Heirat angeeignet, verpfändet und auch buchstäblich verschachert bis es 1785 unter Thurn- und Taxissche Hoheit und 1806 letztlich an das Königreich Württemberg kam.

Von Mord und Totschlag blieb auch Scheer nicht verschont. Eine der illustren Figuren war Graf Andreas von Sonneberg (1480 bis 1511). Er fiel einem Anschlag des Grafen Felix von Werdenberg im Hundersinger Ried zum Opfer. Einer Anekdote zufolge, die Claus R. Müller erzählt, wurde aus Rache an der Westseite des Turms der Pfarrkirche Scheer kein Ziffernblatt angebracht, damit die Werdenberger nicht sehen können, wie spät es ist, wenn sie von Sigmaringen kommend zur Jagd ausreiten. Müller, der zwar in Sigmaringendorf wohnt, mit seiner Heimatstadt Scheer aber eng verbunden ist, schwärmt heute noch von seiner Kinder- und Jugendzeit. Für ihn war Scheer ein wahrer Abenteuerspielplatz mit Schloss, Höhlen, der Donau, Brücken und dem Eisenbahntunnel. Bei Schlechtwetter hätten die Buben auf der Bühne der Pfarrkirche Fußball gespielt. Zufällig öffnete ein Schlüssel aus seiner elterlichen Wohnung die Tür zur Bühne.

Eine bedeutsame Rolle spielt in Scheer die Fasnet. Das Brauchtum des „Bräutelns“ hat lange Tradition und führte letztlich 1959 zur Vereinsgründung der Bräutelzunft. Claus R. Müller gibt gerne einige Vorkommnisse zum Besten. So habe es mal einen Bürgermeister gegeben, der mit der Fasnet nichts am Hut hatte, er sei bei einem Zunftmeisterempfang ausgepfiffen worden. Heiß und kalt sei es jenem Scheeremer Bürger geworden, der sich als Klosterbruder kostümiert habe und den auf dem Heimweg von einer Veranstaltung außerhalb ein Autofahrer mitgenommen habe. Da dieser ihn für einen echten Mönch hielt, habe er ihn im Kloster Habsthal abliefern wollen.

Einen reichen Fundus an Geschichten aus dem Stadtgeschehen hat Fritz Eisele aufzubieten. Als Ehrenzunftmeister der Bräutelzunft natürlich auch Fastnächtliches. So habe ihn ein Bub einer türkischen Familie mit der Frage konfrontiert: „Bist du Chef von Horig“? Der kleine Mann verband die Fasnet wohl in erster Linie mit dem Narrenruf: „Horig, horig, horig isch dia Katz...“. Eine andere Begebenheit brachte den Scheeremern gar den Spottnamen „Klosavögler“ ein. Ein gemischtes Paar, sie Nikolaus, er Knecht Ruprecht, waren im Städtle unterwegs, um Kinder am Nikolausabend zu besuchen. Ein Passant fand am Fuß der überdachten Treppe zum Kirchplatz eine Mitra herumliegend. Als er diese mit nach oben nahm, entdeckte er den dazugehörenden Nikolaus, der mit Knecht Ruprecht allzumenschlichen Gelüsten nachging.

Am morgigen Sonntag wird sich unter Umständen gleich zeigen, wer künftig im Rathaus Scheer das Sagen hat, spätestens aber nach einem eventuell notwendigen zweiten Wahlgang, der auf den 6. März festgelegt worden ist. In Gesprächen wird übrigens der feuerwehrtechnische Beamte und Diplom-Ingenieur (BA) Lothar Fischer als Favorit genannt. Andere Stimmen finden Ursula Herla kompetent.

Kandidaten

Lars Schmidt, Gastronom, Mengen

Klaus Uschkurat, Metallbaumeister, Scheer

Markus Bezikofer, Diplom-Ingenieur (BA), Königseggwald

Ursula Herla, Finanzwirtin (FH), Scheer

Thomas Stehle, Fachwirt für Sozialwesen, Mengen