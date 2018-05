Sauldorf Vorwürfe gegen Leitstelle

Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Langenhart statt nach Bichtlingen dirigiert wurden, übt ein SÜDKURIER-Leser massiv Kritik. Die Staatsanwaltschaft prüft ein Ermittlungsverfahren.

Den Brand im Talweg in Bichtlingen am Samstag, 9. Dezember, werden bestimmt viele Leute nicht so schnell vergessen. Bislang ist noch nicht geklärt, wie es letztendlich zu der Fehlleitung der Feuerwehr kommen konnte. Wie im SÜDKURIER mehrfach berichtet hatte die Leitstelle in Ravensburg die Einsatzkräfte zunächst nach Langenhart statt nach Bichtlingen dirigiert. Auch dort gibt es einen Talweg und zudem haben beide Orte auch noch die gleiche Postleitzahl. Mehrfach wurde Kritik laut, dass so ein Fehler nicht passieren dürfe. Auch Dr. Hansjörg Friedrich aus Schwenningen hat sich zu Wort gemeldet. Im Gespräch macht er deutlich: "So etwas darf es nicht geben."

Für den mittlerweile pensionierten Mediziner vom Heuberg existiert bei der Integrierten Rettungsleitstelle in Ravensburg ein systematisches Problem. Auch er sei vor längerer Zeit einmal „Opfer“ der mangelnden Ortskenntnis beziehungsweise der fehlenden digitalen Grundlagen in der Leitstelle geworden. "Das war, als ich einen Notfall auf Schloss Werenwag, das zur Gemeinde Beuron gehört, meldete", erinnert sich Friedrich, der selbst viele Jahre als Notarzt im Einsatz war. Das Leitstellenpersonal sei erst nach längerer Diskussion und massivem Druck dazu zu bewegen gewesen, den Rettungswagen aus Stetten a.k.M. zu schicken. Friedrich: "Das Problem war, dass ich für den Einsatzort keine Straße angeben konnte, die der Computer akzeptiert hätte." Dort sei wohl nur eine Werenwager Straße verzeichnet und nicht das Schloss selbst. "Ohne Adresse könne er kein Fahrzeug schicken, war die erste Auskunft des Herrn am Telefon", ärgert sich der Mediziner noch heute.

Ein Blick auf eine ganz normale, wenn auch altmodische Landkarte könnte solche Probleme zumindest minimieren helfen. Auf jeden Fall müssten entsprechende Konsequenzen gezogen werden. "Von den Verantwortlichen erwartet ich mehr als die momentanen Ausreden", macht Friedrich deutlich. Er hält es für möglich, dass die Software in der Leitstelle markante Punkte wohl nicht erkennt. "Die Heuneburg hat wohl auch keine Straße. Wo schickt man den Rettungswagen denn hin, wenn auf dem Burgplateau lebensrettende Hilfe notwendig ist?", fragt Friedrich.

Von der Leitstelle gibt es derzeit keine Auskünfte. Auf der Internetseite kann man aber nachlesen, dass die DRK-Rettungsdienstgesellschaft Bodensee-Oberschwaben viel Wert auf eine Ausbildung auf internationalem Niveau legt. Durch die Verwendung des standardisierten und weltweit erprobten Abfragesystems der International Academy of Emergency Dispatch (IAED) erreiche man eine Notrufabfrage auf höchstem Qualitätsniveau und könne der Bevölkerung größtmögliche Hilfe und Sicherheit bieten. Neben der Abfrage würden die Mitarbeiter geschult, am Telefon Maßnahmen anzuleiten, bis die Rettungsteams vor Ort eintreffen. Dem Anrufer werde so geholfen, in allen erdenklichen Situationen das Richtige zu tun. Als Beispiele werden Maßnahmen bei einer Geburt, Anweisungen in Gefahrensituationen aller Art, korrekte Lagerung von Patienten, Stillung einer Blutung und die Anleitung zur Reanimation und Bedienung eines Defibrillators angeführt. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass in der Regel die Abläufe auch sehr gut funktionieren.

Was bei der Alarmierung im Fall von Sauldorf schiefgelaufen ist, das wird zu klären sein. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat ein Prüfverfahren eingeleitet. Sollte es einen begründeten Verdacht auf ein Fehlverhalten seitens der Leitstelle geben, so wird man ermitteln. "Doch das wird noch etwas dauern", machte der Erste Staatsanwalt Markus Engel gegenüber dem SÜDKURIER deutlich. Die derzeitige Personalsituation und viele andere Verfahren erforderten noch etwas Geduld. Eventuell könne die Staatsanwaltschaft in der dritten Kalenderwoche des neuen Jahres mehr sagen.

Notruf

Wählt man die 112, wird man sofort mit einem Mitarbeiter der Leitstelle in Ravensburg verbunden. Dieser ist dafür geschult, die schnellstmögliche Hilfe zu schicken. Noch während man mit dem Mitarbeiter spricht und Fragen beantwortet, laufen im Hintergrund die ersten Maßnahmen an. Das computergestützte Einsatzleitsystem hat die Aufgabe, alle notwendigen und schnellstmöglich eintreffenden Rettungsmittel für den vorliegenden Notfall zu berechnen. Sobald der Ort und die Art des Notfalls feststehen, werden bei zeitkritischen Notfällen noch während des Telefonats von einem zweiten Mitarbeiter die erforderlichen Rettungsmittel alarmiert und zum Einsatzort geschickt. Sollte die Leitstelle aus technischen Gründen ausfallen, dann besteht eine Notleitstelle in Sigmaringen. Dies könnte zum Beispiel im Katastrophenfall nötig sein.