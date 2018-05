Sauldorf-Boll Vollgaserfest der Heimatfreunde am Wochenende

Ab Freitagabend, 25. August, steht das Vollgaserfest an. Auch der Miss-Vollgaserfest-Contest steht an diesem Abend auf dem Programm.

Die Heimatfreunde aus dem Weiler Ilgental veranstalten an diesem Wochenende zum 14. Mal in Folge ihr Vollgaserfest. Das Fest beginnt mit einem Feierabendhock am Freitagabend, 25. August. Zur Unterhaltung spielt der Musikverein aus Zoznegg ab 18.30 Uhr. Auch der Miss-Vollgaserfest-Contest steht an diesem Abend auf dem Programm. Für die Sommerparty werden die DJs der Vollgaser für besondere Partystimmung am Samstagabend sorgen.

Hunderte von Oldtimerfreunden werden dann am Sonntag überwiegend mit ihren landwirtschaftlichen Zugmaschinen erwartet. Vorführungen mit Gerätschaften aus alter Zeit kommen bei der Vorführung zum Einsatz. So bei einer Getreideernte als auch bei einer Kartoffelernte. Das Erntegut kann von den Festbesuchern aufgelesen und mitgenommen werden. Einen besonderen Spaß ließen sich die Heimatfreunde mit dem ersten Treffen von alten Mistbaggern einfallen. Der Musikverein aus Sauldorf wird am Sonntagmorgen zum Frühschoppen aufspielen. Zuvor wird am Sonntagmorgen um 9.15 Uhr ein Festgottesdienst im Zelt stattfinden. Dieser Gottesdienst wird Pater Andreas ein aus dem Weiler Ilgental stammender Franziskanerpater zelebrieren.

Das Besondere am Fest der Vollgaser ist nach wie vor der Standort. Denn dieser ist genau an der Landkreisgrenze zwischen Tuttlingen und Sigmaringen. Gefeiert wird im Festzelt auf dem Gebiet Tuttlingen. Wer das berühmte stille Örtchen aufsuchen will, muss die deutlich gekennzeichnete Land- und Gemeindegrenze zwischen Neuhausen und Sauldorf überschreiten.