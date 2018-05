Sauldorf Integrative Gruppe im Kindergarten feiert Geburtstag

Seit zehn Jahren arbeiten der Kindergarten St. Sebastian in Sauldorf und die Stiftung KBZO zusammen: Sie betreiben gemeinsam eine Integrative Gruppe im Kindergarten. Der runde Geburtstag wird jetzt bei einem Gottesdienst gefeiert.

"Sie rückten einfach ein bisschen zusammen." Dieser Satz aus dem Bilderbuch "Irgendwie anders" von Kathryn Cave und Chris Riddell drückt treffend die Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten Sauldorf und der Stiftung KBZO aus, früher Körperbehinderten-Zentrum Oberschwaben.

Seit zehn Jahren arbeiten die beiden Institutionen zusammen und feiern das am kommenden Sonntag, 22. April um 8.45 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Sebastian. Anschließend können die Gäste bei einem Tag der offenen Tür bis 13 Uhr die Räumlichkeiten des gesamten Kindergartens besichtigen.

Im Gottesdienst wird das Bilderbuch "Irgendwie anders" eine Rolle spielen. In Anlehnung an diese Geschichte schlüpfen Kindergartenkinder für ein Fotoprojekt in die Rolle dieses "Irgendwie anders", ein Gnom, der überall ausgegrenzt wird. Egal, wie sich der Gnom auch bemüht, wie die anderen zu sein, er bleibt anders. "Wir erleben täglich dieses Anderssein in unserem Kindergarten und sehen, dass jeder einzigartig und besonders ist", erläutert Anneliese Müller, Leiterin des Kindergartens. Michaela Jahn, Fachlehrerin für Sonderpädagogik.

"Das Buch trifft die Kernaussage unserer Zusammenarbeit mit dem Kindergarten", fährt Michaela Jahn fort. Sie ist Fachlehrerin für Sonderpädagogik der Außenstelle Sigmaringen in Sauldorf des SBBZ, des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Miteinander lernen und leben und die gegenseitige Wertschätzung seien die Pfeiler dieser Zusammenarbeit. "Das Miteinander ist eine Selbstverständlichkeit geworden", freut sich Michaela Jahn. Anneliese Müller stimmt ihr zu.

Die Kinder erleben das beim gemeinsamen Mittagessen, dem Sechsertreff der Vorschüler, beim gemeinsamen Singen und Musizieren im Foyer oder beim Spielen im Garten. Manche Eltern wählen bewusst für ihre Kinder die Integrative Gruppe Mauseloch. Ein großes Ziel und eine große Aufgabe für die kommenden Jahre sei es, auch noch die letzten Berührungsängste abzubauen, sagen Jahn und Müller.

Kontakt: Michaela Jahn, Frühförder- und Beratungsstelle für Pfullendorf und Sauldorf, Telefon 0 75 78/9 33 91 09, E-Mail m.jahn@kbzo.de. Anneliese Müller, Kindergartenleiterin St. Sebastian Sauldorf, Telefon 0 75 78/3 62, E-Mail: kindergarten-sauldorf@messkirch-sauldorf.de.

