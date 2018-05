Meßkirch Fly-in auf dem Rudi-Rebholz-Flugplatz in Boll

Ultraleicht-Piloten aus allen Himmelsrichtungen treffen sich auf dem Sonderflugplatz in der Sauldorfer Teilgemeinde.

Sauldorf (bs) Für zwei Tage war der Rudi-Rebholz-Flugplatz in der Sauldorfer Teilgemeinde Boll Treffpunkt für zahlreiche Ultraleichtflugzeugpiloten aus der gesamten Region. Zugelassen ist der Platz als Sonderlandeplatz und dies ausschließlich für Ultraleichtflugzeuge, die in ihrer Kennung mit dem Buchstaben "M" zu identifizieren sind.

Allein am vergangenen Samstag berichtete Flugleiter Moritz Futterer von über 140 Flugbewegungen. Ultraleichtflieger verschiedenster Altersgernerationen, Marken und Typen durften die Besucher auf der Abstellfläche nahe der Landepiste besichtigen. Ob Doppeldecker, Tief- und Hochdecker, Tragschrauber, Motordrachen, sogenannte Trikes und auch Motorschirmflieger reihten sich unter die Vielfalt der Ultraleichtflieger.

Buchstäblich aus allen Himmelrichtungen kamen die Piloten. So waren in der vom Flugleiter geführten Start-und Landesliste Piloten aus Kassel, Konstanz, Herten-Rheinfelden, Mühldorf, Kempten im Allgäu, Freiburg und Sulz am Neckar verzeichnet. Der am Sonderlandeplatz beheimatete Deutsche Ultraleichtfliegerclub richtet den jährlichen Event der Ultraleichtflieger seit einigen Jahren aus. Deshalb kennen sich viele als Fliegerkameraden und hatten am Boller Flugplatz reichlich Gelegenheit, unter dem schattenspendenden kleinen Festzelt über ihre fliegerischen Erlebnisse zu berichten.

Aber auch neue Gäste wie zum Beispiel das Ehepaar Doris und Markus Lerchenmüller aus Kempten, erreichten den Platz zum ersten Male mit ihrem modernen Tiefdecker, der eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 240 Kilometer in der Stunde erreicht. Pilot Markus berichtete von einem knapp 30-minutigen Flug und lobte den Platz sowie die lange und gut präparierte Piste des Rudi-Rebholz-Flugplatzes. Der barrierefreie Anflug zu Landung sei viel einfacher als am Heimatplatz in Kempten-Durach, so der Gastpilot aus Kempten.

Auch die am Platz in Sauldorf-Boll stationierten Piloten nahmen das schöne Wetter am Wochenende für Rundflüge wahr und interessierte Gäste konnten Flüge mit der Vereinsmaschine des Fliegerclubs buchen.