Sauldorf Feuerwehrübung: Einsatzkräfte sind für Ernstfall gerüstet

Bei der Hauptübung der Feuerwehr auf den Beckenhöfen müssen die Einsatzkräfte einen Brand löschen und Vermisste retten.

Zur Haupt- und Schlussübung wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Sauldorf, Rast und Wasser am vergangenen Samstag über den Meldealarm zu einem Löscheinsatz gerufen. Dabei wurde ein Brand auf den Beckenhöfen von Erwin und Tobias Heckler angenommen. Da kein offenes Gewässer in der Nähe war beziehungsweise zu wenig Wasser führte, war die Wasserentnahme aus zwei in der Nähe liegenden Überflurhydranten erforderlich. Der Brand entstand im Stallgebäude, wo zahlreiche Schweine untergebracht waren. Gleichzeitig entstand im Werkstattgebäude eine starke Rauchentwicklung. Darin wurden zwei bis drei vermisste Personen gemeldet.

Einsatzleiter Frank Brütsch hatte zuvor die drei Abteilungskommandanten Daniel Lilienthal, Jörg Gebs und Joachim Schober über die verschiedenen Einsätze informiert. Sodann begannen die Löscharbeiten und zugleich stand die Rettung der Vermissten im Vordergrund. Bei den Löscharbeiten erhielten die Wehrmänner den Befehl, mit ihrem Strahlrohr nicht näher als 15 Meter an das Stallgebäude heranzugehen, da sich auf dem Dach eine Solaranlage befindet. Ebenso galt besondere Vorsicht, da ein Gastank in der Nähe des Brandobjekts stand. Zu gleicher Zeit machte sich die Atemschutztruppe bereit, um im verrauchten Werkstattgebäude nach den Vermissten zu suchen. Um den Rauch schneller aus dem Gebäude herauszubringen, wurde ein Drucklüfter eingesetzt, welcher innerhalb kurzer Zeit den Raum vom Qualm befreite. Dann wurden auch die vermissten Personen gefunden, welche in eine Montagegrube gestürzt waren. Unter den Verletzten befand sich auch der Hofeigentümer Tobias Heckler.

In der anschließenden Übungsbesprechung im Clubheim des VfR Sauldorf meldete sich Kommandant Berthold Reichle zu Wort. Mit dem Übungsablauf war er zufrieden. Bei der Wasserversorgung sei genügend Wasser vorhanden gewesen. Ebenso zufriedenstellend sei die Rettung der Vermissten gelaufen. Der Einsatz des neuen Mannschaftstransportwagens habe sich bewährt, denn von hier aus hatte Feuerwehrmann Erhard Schwarz als zentrale Leitstelle alle Fäden in der Hand. Auch Bürgermeister Wolfgang Sigrist bezeichnete die Übung als gelungen. Sein besonderer Dank galt in erster Linie allen Feuerwehrkameraden, die im Einsatz waren.

Seitens einiger Nicht-Feuerwehrleute sei er schon gefragt worden, was solch eine Übung koste? Er meinte hierzu, sie kostet Geld. Doch wenn sich Menschen in Lebensgefahr befinden, spielt der Geldbetrag eine zweitrangige Rolle. Die Feuerwehrabteilungen in der Gemeinde Sauldorf verfügen über eine gute Ausrüstung. Ganz wichtig sind für ihn auch die einzelnen Lehrgänge der Feuerwehrkameraden. Denn die Feuerwehr wird heute nicht nur zu Löscharbeiten an Gebäuden, sondern auch zu Verkehrsunfällen, Unwettern, Hochwassereinsätzen und Schäden durch umgestürzte Bäume an Straßen gerufen und eingesetzt. Für die Zukunft wünschte er vor allen Dingen wenig Ernsteinsätze.

Worte des Dankes kamen auch vom Hofeigentümer Tobias Heckler, der jetzt überzeugt ist, dass im Ernstfall auf den Beckenhöfen das Wasser ausreicht. In nächster Zeit möchte er auf seinem Hof einen Gasschacht einbauen lassen und lud die Feuerwehren nach der Fertigstellung jetzt schon zu einer gemeinsamen Probe ein.