Sauldorf Fast alle Karten für Musical "Die Schöne und das Biest" verkauft

Das Interesse an Karten für das Musical "Die Schöne und das Biest" der Chormusik Rast-Bichtlingen ist riesig. Nur noch wenige Restkarten sind zu haben.

Hunderte Musicalfans standen gestern zu Beginn des Kartenvorverkaufs für die fünf Vorstellungen des Musicals "Die Schöne und das Biest" der Chormusik Rast-Bichtlingen um 13 Uhr vor dem ehemaligen Schulhaus in Bichtlingen. Aber sie stürmten das Gebäude nicht, sondern warteten geduldig in einer doch sehr langen Schlange, bis sie an der Reihe waren, um eine der begehrten Nummern zu ziehen, die schließlich zum Eintritt in die Vorverkausstelle berechtigten.

Drinnen in der Aula war dann auch großes Gedränge an den Kaffee- und Kuchentischen. Die Ministranten und ihre Eltern versüßten den Wartenden die Zeit mit leckeren Angeboten und freuten sich über eine freiwillige Spende im Gegenzug. "Das finde ich richtig gut, dass wir hier nicht nur Schlange stehen müssen, sondern bei einem leckeren Stückchen und einer Tasse Kaffee die Wartezeit etwas angenehmer gestaltet bekommen", lobte Helmut Weber aus Bichtlingen das Engagement der Bichtlinger Minis.

Im Verkaufsraum, dem Probenraum der Chormusik, waren auf einer Tischreihe die Eintrittskarten für jede der fünf Aufführungen des Musicals zusammen mit den durchnummerierten Bestuhlungsplänen aufgereiht. Immer, wenn sich die Tür öffnete und ein Mitglied des Verkaufsteams erschien, richteten sich die Blicke in deren Richtung, um zu sehen und zu hören, welche Nummer als nächste aufgerufen wurde. "Man müsste die aufgerufenen Nummern groß auf einer Tafel anzeigen", war Helmut Webers Verbesserungsvorschlag, denn im allgemeinen Gesprächstrubel in der Aula waren die Aufrufe der Nummern kaum zu hören.

"Die Aula ist für so viele Menschen einfach zu klein", stellte Michael Schatz aus Rast fest. "Man müsste diese Aktion das nächste Mal in einer wesentlich größeren Location planen." Viele erwarben große Kartenkontingente, denn es gab keine Obergrenze. So auch Heike Möll aus Worndorf, die gleich 28 Eintrittskarten für ihre Familie, Bekannte und Freunde kaufte. Es sei sehr angenehm, dass die Wartezeit, bis man dran ist, mit Kaffe und Kuchen versüßt werde, sagte sie. Eine Dame, die bereits eineinhalb Stunden vor Beginn des Vorverkaufs vor Ort war, erwarb gleich 60 Karten.

Eine knappe Stunde nach Beginn des Vorverkaufs gab Andreas Pfau bereits die Nummer 165 aus. "Wen man sieht, dass in dieser Zeit etwa 40 Käufer abgefertigt werden konnten, können wir etwa abschätzen, wie das Ganze weiter zeitlich abläuft", war sein Fazit. "Mir ist sehr wichtig, das große Engagement der Macher einmal lobend zu erwähnen", sagte Gabriele Matheis, die 34 Karten erworben hatte.

Vorverkauf

Am ersten Tag des Kartenvorverkaufs wurden bereits 2442 Eintrittskarten verkauft. Die restlichen 58 Karten verteilen sich etwa je zur Hälfte auf die Vorführungen am 20. oder 27. Oktober und sind heute ab 9 Uhr im ehemaligen Schulhaus in Bichtlingen zu erwerben. Es wird definitiv ab Montag in der Volksbank keine Karten mehr geben. Die Verantwortlichen für den Vorverkauf legen Wert auf die Feststellung, sich alle Mühe gegeben zu haben, die Aktion für jeden so angenehm und so gerecht wie möglich zu gestalten.

Das Musical "Die Schöne und das Biest" wird zwischen dem 20. bis 28. Oktober aufgeführt. In der gesamten Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf sind rund 300 Aktive beteiligt.

Informationen im Internet: www.chor-rast-bichtlingen.de