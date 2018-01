Sauldorf Bunter Abend der Bachrosen im Rosenbachsaal

Im Rosenbachsaal in Bietingen haben die Bachrosen aus Sauldorf ihren Zunftball gefeiert. Der Abend stand unter dem Motto "Oma und Opa".

Anlässlich ihres Zunftballs im Rosenbachsaal haben die Bietinger Bachrosen ein närrisch-unterhaltsames Programm geboten. Die Saaldecke war mit unzähligen Bachrosen und Gärtnern dekoriert. Präsident Kurt Müller begrüßte die zahlreichen nach dem Motto „Oma und Opa“ verkleideten Gäste.

Iris Bohl und Anton Boos starteten als „Margret und Hannelore“ in das Programm. Die beiden Moderatoren Ralf Beppler und Thomas Müller sagten den Auftritt „Paules Wurstbude“ an. Hier waren Michael König als Budenbesitzer und Daniel König als bester Kunde zusammen, bis plötzlich zwei Herren vom angenommenen Wirtschaftskontrolldienst erschienen und heikle Fragen stellten. Schließlich stellte sich heraus, dass die beiden nicht vom WKD sind, sondern Herren für Weiterempfehlungen der Wurstbude an Gäste. Großen Beifall erhielten die Mädchen der Binkergarde aus Boll für ihren Auftritt.

Die vier lustigen Witwen Iris Bohl, Sandra Meck, Sandra Kempter und Stefanie Henkenius wurden bei "Die Witwen vom Rosenbach" von Felix Müller mit der Gitarre begleitet. Nach jedem Sketch kam der Refrain: „Wieder mal sind wir zu haben, wieder mal sind wir plötzlich ganz allein.“ Wie es zugeht, wenn eine Teenie-Enkelin (Simon Schober) ihre Oma (Timo Klink) mit neumodischen Begriffen wie iPhone, Facebook, Twitter oder Flatrate konfrontiert, kam in der Aufführung „Das neumodische Zeug“ an den Tag.

Viel zu Lachen gab auch nach der Pause beim Auftritt „Kinobesuch“, als die sechs Kinobesucher Lukas Bertsche, Roswitha Brucker, Jürgen Schober, Herbert Müller, Doris Erne und Helga Stumpf alle in einer Reihe Platz nahmen. Da die Bestuhlung etwas eng war und die Kinobesucher nicht gleichzeitig kamen, gab es im engen Gang jedes Mal ein Gerangel. Gekonnt trug der Aktive Harald Stumpf, nachdem er seine Lieblinge (die Vögel) gefüttert hatte, so allerhand aus dem Narrenblättle vor. Als Schlussakt traten die Elferräte mit Narrenpolizist auf die Bühne, alle verkleidet als Omas und Opas. Als Gesamtchor und Einzelsolisten trugen sie Lieder aus früheren Zeiten vor und erinnerten an den zweiten Frühling.