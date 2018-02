Bürger sprechen als Schöffen an Amts- und Landgerichten Recht – auch in Sigmaringen

Armin Hafner aus Sauldorf bewirbt sich erneut um das Ehrenamt. Seine Lebenserfahrung und gute Menschenkenntnis wichtig helfen ihm beim Entscheidungsprozess.

Sauldorf– Im Spätsommer 2018 finden landesweit die Wahlen von Schöffen und Jugendschöffen für die Amtsperiode 2019 bis 2023 statt. Die Gemeinden suchen Menschen, die sich für dieses Ehrenamt bewerben möchten. Armin Hafner, Donautal-Guide aus Sauldorf, ist seit 2014 Schöffe am Amtsgericht Sigmaringen und erzählt, was ihn bewogen hat, sich erneut zu bewerben. Schöffen unterstützen als Laienrichter Berufsrichter und bringen ihre Lebenserfahrung und Werte in die Rechtsprechung ein. "Ich finde wichtig, solche Aufgaben in unserer Gesellschaft und unserem Staat zu übernehmen", unterstreicht der 50-jährige Hafner. Wie der Sauldorfer 2014 zu diesem Ehrenamt kam, erläutert er: "Ich kannte jemanden, der Schöffe war. Dieses Thema interessierte mich und ich habe mich darüber informiert. Dann bewarb ich mich über die Gemeinde Sauldorf."

In der Regel hat ein Schöffe pro Monat einen Termin und sitzt für die Dauer des gesamten Verfahrens mit einem zweiten Schöffen auf der Richterbank. Vor der Verhandlung ist den Schöffen nur bekannt, welches Delikt verhandelt werden wird und wer angeklagt ist. "Es ist wichtig, dass ich das Verfahren von Beginn an begleite, damit ich alle Aussagen höre und mir ein Bild machen kann", schildert Armin Hafner. Ihm ist wichtig, in der Verhandlung einen Eindruck davon zu bekommen, was für ein Mensch der Angeklagte ist. "Die Fakten sind jedoch entscheidend. In unserem Rechtsstaat wird nach Fakten entschieden", unterstreicht er.

Der 50-Jährige bringt in seine Entscheidungen seine Lebenserfahrung ein, die er auch durch den Umgang mit vielen Menschen gewonnen hat. Ferner müsse er als Schöffe unbeeinflussbar, offen gegenüber der Gesellschaft und Menschen sein. Ein weiteres Plus ist Hafners ruhige Art und seine wohlüberlegte Argumentation. Meist seien sich Schöffen und Richter in der Beratung über die Schuldfrage einig, diskutiert werde eher das Strafmaß, so Hafner. An den Amtsgerichten werden beim Strafrichter die nicht so schwerwiegende Straftaten wie Diebstahl, Betrug und Rauschgiftdelikte verhandelt. Ausschlaggebend sei hier das Strafmaß. Es liegt am Amtsgericht bei maximal vier Jahren Freiheitsstrafe, bei höheren Strafen ist das Landgericht zuständig, erläutert Jürgen Dorner, Richter am Amtsgericht Sigmaringen. Es sind alles Fälle, die sich im Landkreis Sigmaringen zugetragen haben und zur Anzeige gebracht worden sind.

Durch sein Schöffenamt hat der Sauldorfer Armin Hafner nach eigener Aussage einen anderen Blick für Recht und für den Rechtsstaat gewonnen. Es sieht das Recht als Grundbaustein der Gesellschaft. Oft sei sich ein Angeklagter bis zur Gerichtsverhandlung den Folgen seiner Tat nicht bewusst. Ferner würden Betroffene einer Straftat und deren Angehörige oft länger und schwerer an den Folgen dieser Tat tragen als die Täter, berichtet der Schöffe. Es sei wichtig, dass das Recht durch Gerichte dargestellt und verteidigt werde, so Hafner. Gesetze geben Rechtssicherheit. Doch solange es Gesetze gebe, gebe es immer Menschen, die Gesetze brechen und auch Kriminalität, fährt er fort. Das Geschehen bei Gericht sei ein Spiegelbild der Gesellschaft.

Wie man Schöffe wird und was man mitbringen muss