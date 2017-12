vor 5 Stunden Jenna Santini Sauldorf Brand zerstört zwei Garagen – Wohnhaus nicht mehr bewohnbar

Bei einem Brand, der aus noch unklarer Ursache am Samstag, gegen 20.35 Uhr, in einer Garage am Talweg in Bichtlingen ausgebrochen ist, griff das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus und auf eine weitere Garage über, berichtet die Polizei.