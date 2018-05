Sauldorf Aufspielen auf dem Tipi-Hof

Bei der ersten Jamsession in Sauldorf gab es nicht nur Country-Musik zu hören. Eventuell im Herbst plant Initiator Klaus Kaupp eine Nachfolgeveranstaltung.

Sauldorf – In der Region gibt es mittlerweile einige Gaststätten, wo immer wieder ein "Aufspielen beim Wirt" stattfindet. Das wird sogar vom Landesvolksmusikrat unterstützt. Für die Jamsession auf dem Tipi-Hof wird das wohl nicht gelten. Denn "Blech" war nicht zugelassen, gesungen wurde vorwiegend in englischer Sprache und so mancher Akteur trug Jeans statt Lederhosen und auf dem Kopf einen Cowboyhut.

Alleine, im Duo oder mit der ganzen Mannschaft: Es wurde gesungen und musiziert, dass die Indianerzelte sich im Takt wiegten. Reinhold und Peter kamen aus der Region und hatten eine ganze Menge Lieder im Gepäck. Da gab es neben Countrysongs auch mal Schlager. Weil der Peter aus Bichtlingen auch ein Akkordeon dabei hatte, auch mal Bodenständiges aus dem Ländle. Auch Gerhard aus Radolfzell hatte eine "Quetsche" dabei und seine Frage, ob er auch einen Ländler spielen dürfe, wurde von Organisator Klaus Kaupp mit einem "Yes" beantwortet. Der Gerhard hatte aber auch noch eine Mundharmonika und begleitete sich selbst auf der Gitarre, als er die unvergängliche "Winnetou"-Melodie präsentierte. Da hat so manche Zuhörerin richtig feuchte Augen bekommen.

Die Musikstile gingen durcheinander. Da gab es den "Liedererfinder" Hans aus Volkertshausen oder "Mr. Axel", dem es wieder mehr die Countrymusik angetan hatte. Und es gab Jutta aus Radolfzell mit einer Stimme, die einfach erste Sahne war. "Die kann aber singen", flüsterte es im Publikum. Und das tat sie dann mit einer unheimlich starken Ausdrucksweise. Nach den Soloauftritten ging es so richtig ans Eingemachte. Jetzt sollten alle zusammen spielen. Die Jamsession war angesagt.

Das ist ein zwangloses Zusammenspiel von Musikern, die üblicherweise nicht in einer Band zusammenspielen und -singen. Da galt es nun, sich zunächst auf einen Song zu einigen, den alle im Ohr haben. "Countryroads" rief jemand. "Okay", kam es aus mehreren Kehlen. "C-Dur?" Die Frage musste sein. Denn nur die Tonart bildet die gemeinsame Basis. Mittlerweile hatte sich noch ein Akustik-Bass und ein Cowboyhut mit Percussion dazu gesellt und so fetzte dieser legendäre Titel richtig. Auch ohne Verstärker kam hier der volle Sound rüber. Und dass es den Akteuren so richtig Spaß machte, konnte man auch bei den weiteren Titeln hören und sehen.

"Playback ist natürlich verboten"

Klaus Kaupp, 60 Jahre, kommt aus Radolfzell und hat die Session initiiert.

Wie lange machen Sie schon Musik?

Ich habe mit 14 Jahren angefangen. Da musste ich beim Krippenspiel den Josef beim Gesang begleiten. Dann hatte ich Auftritte in Altenheimen. Da konnten die Leute nicht weglaufen. Beim Sextett "Las Polillas" spielte ich Gitarre, Akkordeon und Posaune und später hatte ich die eigene Band "Bodenseespatzen". Jetzt bin ich auch als Liedermacher unterwegs. Country mache ich oft auch mit einem Freund zusammen.

Mittlerweile haben Sie sich der Countrymusik verschrieben. Warum?

Das ist einfach für mich eine schöne Art, Musik zu machen. Ein Gitarre und ein Mikrofon reichen schon aus. Und natürlich ist Playback verboten. In der Regel findet man auch immer jemanden, der mitmacht.

So wie heute auf dem Tipi-Hof?

Genau. Das ist doch super. Alle haben ihren Spaß. Das Publikum und die Musiker. Ich glaube, dass ich da eine gute Idee hatte. Vielleicht können wir das ja im Herbst wiederholen. Dann machen bestimmt auch noch mehr Musikfreunde mit.