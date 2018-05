Sauldorf Anja Gabele und Gabi Mors bauen Kräuter an

Anja Gabele und Gabi Mors, die Inhaberinnen der Kornschnalle in Sauldorf, haben im Sommer alle Hände voll zu tun. Denn da ist die Haupterntezeit für das Kornschnalle-Team.

Während viele Menschen ihren Sommerurlaub genießen, ist für die Kräuteranbauerinnen Anja Gabele und Gabi Mors, Inhaberinnen der Kornschnalle in Sauldorf, Haupterntezeit. Von Mai bis September pflücken sie täglich am späten Vormittag oder über die Mittagszeit frische Tee- und Gartenkräuter auf ihrem 0,5 Hektar großen Kräuterfeld am Ortsrand von Sauldorf. Nach der Familienphase hatten die beiden Frauen den Entschluss gefasst, Kräuter nach biologischen Richtlinien und im Rhythmus der Natur zu produzieren.

Sie absolvierten verschiedene Fortbildungen in Heilpflanzenkunde, als Kräuterpädagogin und ein zweijähriges Coaching für Kräuteranbauerinnen. Die produzierten Kräuter werden nach der Trocknung für Kräutersalze und Kräuterzucker verwendet. Für die Verwendung der Teekräuter haben sich die beiden Frauen aus Sauldorf und Bichtlingen mit 30 qualifizierten Kräuterfrauen aus dem Schwarzwald, der Rheinebene und der Bodenseeregion zum Verein "Kräuterland Baden-Württemberg" zusammengeschlossen, die gemeinschaftlich regionale Teekräuter ökologisch anbauen und daraus Genuss- und Wohlfühlteemischungen unter dem Label "Die Kräutermanufaktur" mischen.



An diesem Morgen pflücken Anja Gabele und Gabi Mors goldgelbe Sonnenblumenblütenblätter, violette Malven- und orangefarbene Ringelblumenblüten. Das Auge freut sich an der intensiven Blütenpracht. Die beste Erntezeit ist morgens, wenn die Blüten und Kräuter abgetrocknet sind, verrät Gabi Mors. Am Fuß der zwei Meter hohen Sonnenblumen wachsen die Ringelblumen, daneben Malven. In Reihen daneben finden sich Orangenminze, süße Limettenminze, die einen feinen Zitronenduft versprüht, Apfelminze, die das Aroma von grünen Äpfeln hat, Pfefferminze, krause und marokkanische Minze, Melisse, Bohnenkraut, Schnittlauch, Petersilie, Oregano, Estragon, Salbei und Thymian, Dill, Dost.

Die Früchte der Erdbeeren und Himbeeren werden selbst verzehrt, die Blätter gehen in die Kräutermanufaktur. Besonders beim Klatschmohn müssen die Frauen schnell sein. Er blüht auf, und schon fallen die Blätter ab. Dadurch, dass Klatschmohn jedoch so regelmäßig blüht, fällt es dem Betrachter nicht so auf.



Für das Gedeihen der Tee- und Gartenkräuter sind optimale Bedingungen beim Setzen und Säen ein Faktor. Beim Aussäen orientieren sich die Frauen grob an einem Aussaatkalender. Je nach Wetterlage gibt die Atmosphäre auf dem Acker aufgrund des Saftanstiegs in der Pflanze intensive Duftstoffe ab, sodass die Kräuterfrauen bei der Ankunft auf dem Feld aufgrund des Duftes erkennen, ob ein Blüten-, Frucht-, Blatt- oder Wurzeltag ist. Das Aroma ist bei trockenem Wetter intensiver, berichtet Gabi Mors.

Nach dem Sammeln der Kräuter bringen die Kräuteranbauerinnen diese umgehend in die Trockenkammer. Die würzigen Aromastoffe der Kräuter nimmt die Nase sofort wahr, wenn sich die Tür des Trockenraums öffnet.



Anja Gabele und Gabi Mors breiten die Ernte sortenweise auf feinmaschigen, flachen Sieben mit Holzrahmen aus, die in Trockenregale mit vielen Einschüben geschoben werden. Die Kräuter werden nicht durch Wärme, sondern schonend mit einem Luftentfeuchter getrocknet.

Etwa drei bis vier Tage dauert der Trocknungsprozess. Dann werden die Tee- und Gartenkräuter nach Sorten getrennt in Säcke abgefüllt und sackweise in die Teemanufaktur gegeben. Dort werden die Kräuter als Genuss- und Wohlfühltees in kleinen Mengen abgepackt – natürlich in sorgfältiger Handarbeit.

Tipps für Kräuterernte