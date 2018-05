Sauldorf Albert Farischon bringt seit 45 Jahren in Bietingen die Zeitung ins Haus

Er ist der SÜDKURIER-Mann in Bietingen: Albert Farischon trägt seit 45 Jahren die Heimatzeitung aus. Und mit seinen 79 Jahren ist damit längst noch nicht Schluss.

In Bietingen kennt ihn jeder: Albert Farischon ist seit 45 Jahren Zusteller des SÜDKURIER: "Wenn ich das jetzt 45 Jahre lang gemacht habe, dann sieht man allein daran, dass ich es gerne gemacht habe", sagte Albert Farischon bei einer Feierstunde. Für seine langjährige Treue und hohe Zuverlässigkeit wurde dem 79-Jährigen von Michael Schuck, Regionalleiter der Direkt-Kurier Zustell, Druck & Logistik GmbH in Konstanz (DKZ DL) und Gerald Fitz, Gebietsleiter der DKZ DL, in seiner Wohnung in Bietingen ein Geschenk überreicht.

Er habe vor, die 50 Jahre noch zu erreichen, kündigt Farischon schmunzelnd an. "Ich stehe sehr gerne in der Früh auf, und so verlasse ich Tag für Tag um 1 Uhr Bett und Haus, um den Bietinger SÜDKURIER-Abonnenten ihre Tageszeitung in den Briefkasten zu stecken", berichtete Farischon. Zeitweise habe er zusätzlich auch schon in Meßkirch, Boll und Krumbach ausgeholfen, sagte er stolz. Michael Schuck und Gerald Fitz sind voll des Lobs: Albert Farischon sei die Zuverlässigkeit in Person. Sie dankten ihm im Namen des SÜDKURIER und der Direkt-Kurier Zustell GmbH sehr herzlich.

Wer sich für einen Mini-Job aus Zusteller interessiert, kann sich hier melden: Gerald Fitz, Telefon 07552/92296211 oder E-Mail gerald.fitz@suedkurier.de