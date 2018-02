Pfullendorf Zweite Gruppe in Aach-Linzer Kinderhaus eingerichtet

Die Stadt Pfullendorf investiert rund 800 000 Euro in den Ausbau der Montessori-Einrichtung im Ortsteil Aach-Linz.

Aach-Linz (ror) Mit der Fertigstellung der Räume für eine zweite Kindergartengruppe im Montessori-Kinderhaus Aach-Linz findet nun eine lange Bauphase ihr Ende. Am Samstag öffnete die Einrichtung ihre Pforten, um der Bevölkerung einen Einblick in die neuen Räume zu gewähren. „Mensch, hätten wir das früher doch auch so gehabt“, zeigte sich Bürgermeister Thomas Kugler sehr begeistert. Zudem sieht er in der Verbindung von Kindergarten und Schule unter einem Dach ein Zukunftsmodell. „Anfangs waren die Eltern noch skeptisch, ob ihre Kinder auch konkurrenzfähig sein würden“, erinnerte er an die erste Einweihung im Jahr 2011. Anschließend wurden im Kinderhaus eine Küche und eine Mensa eingerichtet. Im vergangenen Jahr wurde das Klettergerüst installiert. Nun sind die Räume für die zweite Kindergartengruppe fertiggestellt. Neben einem Hygieneraum befindet sich ein Ruheraum mit mehreren kleinen Betten. Neu geschaffen wurde ein Raum für den Morgen-Kreis sowie ein Gruppenzimmer. Im ersteren treffen sich die Kinder zu einer Erzählrunde. Sie reden über ihre Erlebnisse oder auch über die Vorhaben, die anstehen. Am Tagesende wird dann an gleicher Stelle ein Stuhlkreis gebildet. Nebenan, im großflächigen Gruppenraum können dann die Kinder zum Beispiel an einer Bushaltestelle oder in der Bauecke die Anforderungen des täglichen Lebens erleben. Ortsvorsteher Emil Gabele sieht mit der neuen Einrichtung die Bedürfnisse der kommenden Jahre erfüllt. Er verwies darauf, dass viele Kinder während der Bauphase in die angrenzenden Gemeinden ausweichen mussten. Zudem lobte er die Stadtverwaltung mit den Worten: „Die Stadt Pfullendorf hat an dieser Stelle nicht gespart.“ Das belegte auch Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter mit seinen anschließenden Ausführungen. Als er, als bereits vierter Redner, ans Mikrofon trat, entlockte das den wartenden Kindern schon einen kollektiven Stoßseufzer, mussten sie doch weiterhin brav zuhören. Das gab dem weiteren Geschehen trotz mancher trockenen Fakten eine heitere Nuance. So berichtete er, dass die gesamten Baumaßnahmen einen Betrag von rund 800 000 Euro erforderten. Dabei wurden der Hygieneraum mit zehn Quadratmetern, der Ruheraum mit 26 und der Gruppenraum mit Morgenkreis mit 194 Quadratmetern überwiegend von örtlich ansässigen Firmen eingerichtet. Im Anschluss konnten die Gäste die neuen Räumlichkeiten ausgiebig begutachten, oder auch den Kindern beim Spielen über die Schulter schauen. In der Mensa warteten die Elternvertreter mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen auf.