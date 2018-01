Pfullendorf Wohnen bleibt weiter teuer

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt von Pfullendorf wird wohl auch in naher Zukunft davon geprägt sein, dass die Nachfrage das Angebot weit übersteigt. Käufer aus dem lokalen Raum sehen sich oftmals Konkurrenten aus dem Bodenseekreis gegenüber, wie vom SÜDKURIER befragte Experten übereinstimmend berichten. Ursache dafür sind die teilweise sehr deutlichen Preisunterschiede. "Wohnbauflächen sind begehrt wie noch nie", sagt Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler.

Pfullendorf – Entspannung ist nicht in Sicht: Die Lage auf dem Wohnungsmarkt von Pfullendorf wird wohl auch in naher Zukunft davon geprägt sein, dass die Nachfrage das Angebot weit übersteigt. Claus Bixler, Immobilien-Experte der Pfullendorfer Volksbank, schilderte uns beispielsweise, dass sich sofort 10 bis 15 Interessenten melden würden, wenn die Bank ein Einfamilienhaus zu verkaufen habe. Käufer aus dem lokalen Raum sehen sich bei interessanten Immobilien oftmals Konkurrenten aus seenäheren Gemeinden – bis aus Überlingen oder gar Friedrichshafen – gegenüber, wie die vom SÜDKURIER befragten Experten übereinstimmend berichten. Ursache dafür sind die teilweise sehr deutlichen Preisunterschiede. Für den Preis, den jemand in seenaher Lage für eine Drei-Zimmer-Wohnung zahlen müsse, bekomme er in Pfullendorf ein Haus mit Garten, schildert Saskia Maier, Immobilien-Expertin der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch. Wer in der Linzgaustadt ein neues Haus bauen wolle, der müsse mit Kosten in Höhe von rund 400 000 Euro rechnen, so Maier.

Die von dieser Zeitung befragten Experten gehen davon aus, dass die Preise für Immobilien hoch bleiben werden. Da keine Umkehr der aktuellen Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank abzusehen sei, sei zumindest in nächster Zeit nicht zu erwarten, dass das Interesse an Wohnungen oder Häusern als Kapitalanlage nachlasse, sagt Claus Bixler. "Da die Zinsen niedrig sind, streben viele ins Eigentum", sagt Saskia Maier.

Langsam müsste die Spitze der Preise erreicht sein, sagt die Pfullendorfer Immobilien-Maklerin Ingeborg Müller in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. In stadtnaher Lage müssten beispielsweise beim Kauf einer Vier-Zimmer-Wohnung mit 125 Quadratmetern rund 2500 Euro je Quadratmeter bezahlt werden. Bei gebrauchten Immobilien seien bei günstigen Baujahren rund 1500 Euro anzusetzen. Teilweise sei die Nachfrage deutlich größer als das bestehende Angebot, sagte die Maklerin, die seit 28 Jahren im Geschäft ist. Auch Häuser mit Garten seien zurzeit kaum mehr zu bekommen.

Dies liege auch daran, dass es viele Käufer aus Städten und Gemeinden aus dem Bodenseekreis gebe, die in Pfullendorf eigene vier Wände suchen. Aus Owingen, Frickingen und Überlingen und sogar aus Friedrichshafen kommen Käufer, denen sie eine Immobilie in der Linzgaustadt vermittelt habe. Zum einen seien die Kaufpreise hier noch relativ günstig. Zum anderen verfüge die Stadt Pfullendorf über eine gute Infrastruktur und obendrein seien die Wege in der Stadt relativ kurz. „Außerdem ist in der Vergangenheit zu wenig gebaut worden, weshalb es jetzt nur wenige Häuser auf dem Markt gibt. So stecken wir gerade in einem Stau." Aufgrund der aktuell niedrigen Zinsen würden zunehmend mehr Wohnungen und Häuser als Kapitalanlage gekauft – aktuell vermittle sie jede zweite Wohnungen vor diesem Hintergrund.

Grundsätzlich sei zu beobachten, dass viele ältere Menschen von einer größeren in eine kleinere Wohnung wechseln würden. Dies bestätigt auch Saskia Maier von der Sparkasse. Sie beobachtet eine steigende Nachfrage nach 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen. Hintergrund für den Wechsel von Senioren in eine kleinere Eigentumswohnung sind zum einen die geringer werdenden Kosten, aber auch Überlegungen, beispielsweise den eigenen Garten nicht mehr bewirtschaften zu wollen. Mit Blick auf den Wohnungsmarkt würde sich Ingeborg Müller wünschen, dass es mehr bezahlbare Eigentumswohnungen für die Mittelschicht gibt.

"Wohnbauflächen sind begehrt wie noch nie", sagt Bürgermeister Thomas Kugler. Das neue Baugebiet 'Obere Bussen' sei weitestgehend vergeben, beziehungsweise die Bauplätze seien reserviert. Konkrete Kaufverträge würden in einigen Monaten geschrieben. "Bis dahin müssen wir noch den Bauplatzpreis kalkulieren. Ich denke, in der Februar- oder März-Sitzung wird die Kalkulation im Gemeinderat erfolgen". Um die "ungebremste Nachfrage" nach weiteren Bauplätzen befriedigen zu können, sei das Bebauungsplanverfahren für das angrenzende Gebiet 'Obere Bussen II' auf den Weg gebracht worden. "Der Aufstellungsbeschluss ist bereits gefasst, das Verfahren werden wir in diesem Jahr hoffentlich abschließen können, damit ab den Jahren 2019/2020 weitere rund 30 Bauplätze angeboten werden können. Die Stadt ist bereits dabei, Flächen für das übernächste Baugebiet aufzukaufen, sodass wir den mittelfristigen Bedarf für die nächsten fünf bis zehn Jahre abdecken können," schildert Kugler die Planungen der Stadt.

Bei gebrauchten Mietwohnungen, die Ingeborg Müller ebenfalls vermittelt, seien zurzeit sieben Euro je Quadratmeter Wohnfläche anzusetzen, in Neubauten zwischen neun und 12 Euro. Der Trend gehe zu kleineren Quadratmeter-Zahlen, damit die Mieten noch bezahlbar blieben. Für ideal hält sie eine Miete von 6,50 Euro je Quadratmeter.

Nach Einschätzung des Deutschen Mieterbundes Bodensee, der seien Sitz in Konstanz hat, brauche Pfullendorf weitere Wohnungen. Insbesondere die Nachfrage nach kleineren Wohnungen werde zunehmen, teilt Pressesprecher Winfried Kropp auf Anfrage mit. Pfullendorf sei aufgrund seiner Lage am Rande des Bodenseekreises eine attraktive Stadt, gerade für Menschen, die die hohen Miet- und Immobilienpreise der seenäheren Städte und Gemeinden nicht tragen könnten oder wollten. Von 2007 bis 2016 hat sich die Zahl der Wohnungen in Pfullendorf nach Angaben des Mieterbundes um rund 6,3 Prozent auf 5912 erhöht. Gleichzeitig sank die durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,4 auf 2,2 Personen. Zum Mietpreisniveau könne der Mieterbund Bodensee keine verlässlichen Angaben machen, "da wir nur eine begrenzte Zahl von Mitgliedern aus Pfullendorf betreuen."

In den meisten Gemeinden im Bodenseekreis ist ein sogenannter qualifizierter Mietpreisspiegel ein von Mietern und Vermietern anerkanntes Instrument, um zu prüfen, ob die Kosten angemessen sind, die für Mietwohnungen zu bezahlen sind. Im Kreis Sigmaringen gibt es für keine Gemeinde einen solchen Mietspiegel.

Nach Ansicht des Deutschen Mieterbundes Bodensee sollte jede Stadt mit mehr als 10 000 Einwohnern über einen qualifizierten Mietspiegel verfügen. "Ein solcher ist nach anerkannten wissenschaftlichen Kriterien erstellt und sagt Mietern und Vermietern objektiv, welche Miethöhe für eine Wohnung, abhängig vom Baujahr, ihrer Größe, Ausstattung, Lage und Beschaffenheit bezahlt werden muss. Dabei werden nicht nur die aktuellen Neuvertragsmieten, sondern alle Mieten, die in den vergangenen vier Jahren angepasst oder neu vereinbart wurden, erfasst", teilt Winfried Kropp, Pressesprecher des Deutschen Mieterbundes Bodensee, auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Die derzeitige Lage auf dem Wohnungsmarkt benachteilige Mieter ohnehin schon. Wenn in einer Stadt der Markt nicht transparent sei, müssten diese oft vielmehr bezahlen als nötig. "Viele kleinere Städte haben Mietspiegel bislang abgelehnt, weil sie die Kosten scheuten. Das Beispiel des Bodenseekreises zeigt, wie durch eine regionale Kooperation auch kleinere Kommunen dieses verlässliche Informationsinstrument ihren Bürgern zur Verfügung stellen können", so Kropp. "Wir haben keinen qualifizierten Mietspiegel, weil dies eine Stadt wie Pfullendorf aufgrund der Größe nicht braucht und auch nicht führen kann", sagt Bürgermeister Thomas Kugler auf Anfrage.

Pfullendorf gehört nicht zum direkten Einzugsbereich des Deutschen Mieterbunds Bodensee. Von dort aus betreut werden dennoch eine Reihe von Mitgliedern im Oberen Linzgau. Eine weitere Vertretung des Mieterbundes findet sich in Albstadt-Ebingen. Von dort aus werden Sprechstunden in Sigmaringen angeboten (www.mieterverein-zollernalb.de; www.mieterbund-bodensee.de). (dim)