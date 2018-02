Pfullendorf Werbung für Ökolandbau

Rund 100 Landwirtebei InfoveranstaltungFachleute geben Tippszur Humusgewinnung

Pfullendorf – Zur Informationsveranstaltung Ackerbau im ökologischen Landbau sind rund 100 Landwirte in den „Adler“ nach Aach-Linz gekommen. Es waren überwiegend Biolandwirte oder solche, die gerade in der Umstellungsphase sind. Veranstalter war der Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamts zusammen mit den Ökoanbauverbänden Bioland, Demeter und Naturland. Bernhard Mayer, Sachgebietsleiter im Landratsamt, hatte nicht mit so vielen Besuchern gerechnet. Manche mussten sogar stehen, um den Ausführungen der drei Referenten zu folgen.

Was diese zu sagen hatten, machte einmal mehr deutlich, dass der Ackerboden ein Gebilde ist, das wirklich lebt, wenn man ihm die Gelegenheit dazu gibt. Walter Witte war aus Gernrode gekommen, um über seine Erkenntnisse zum Thema mikrobielle Carbonisierung zu berichten. Dabei geht es um den Humus auf dem Acker. Hier herrsche große Unsicherheit. „Die Lehren driften weit auseinander. Nicht nur zwischen konventionell zu ökologisch wirtschaftenden Betrieben. Auch untereinander gehen die Thesen von guter fachlicher Praxis weit auseinander“, betonte der Referent. Er bedauerte aber, dass es keinerlei wissenschaftlichen Vorlauf für die Bewältigung dieser grundlegenden Strukturwende in der Landwirtschaft gebe. Außer die „alten Hüte“ wie Kalken, leguminosen Anbau, Mischkulturen, Tiefenlockerung, Bodendurchlüftung, Mulchen und neuerdings die Holzkohle gebe es noch nicht viele neue Methoden. Die Erträge im Ökolandbau dümpelten dennoch oder gerade deswegen noch in der Bedeutungslosigkeit, fasste der Referent zusammen.

Als Lösungsweg zur Verbesserung der Umweltdaten sprechen laut Walter Witte alle bisherigen Ergebnisse für die Anwendung der mikrobiellen Carbonisierung (MC). Der daraus entstehende Kompost sei frei von beißenden Gerüchen, wie man sie als Begleiterscheinung von Kompostwerken, Biogasgülle und Klärschlamm kennt. „Diese stinkenden Gase beinhalten die wertvollen Nährstoffe, welche so ungenutzt, zum Nachteil unserer Umwelt, unwiederbringlich verloren gehen“, ist Witte überzeugt. MC-Kompostierung bindet nach seiner Auffassung Stickstoff, Schwefel, Phosphor und andere Nährstoffe. Die als gefährlich eingestuften Schwermetalle würden sulfidisch gebunden und blieben der Pflanzenwelt als essenzielle Spurenelemente erhalten, sagte Witte. „Dauerhumus ist kein Nährstoff, aber der Nährstoffspender für den Boden“, ist Witte überzeugt. Durch das von ihm entwickelte Verfahren soll unter Einsatz geeigneter Mikroorganismen die Kohlenstoff- und Nährstoffsequestrierung in den erzeugten Substraten deutlich erhöht werden.

Um Nährstoffbilanzen und Recyclingdüngemittel ging es bei Kurt Möller vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg. Für ihn ist klar, dass die weltweiten Phosphatvorkommen zu Neige gehen und damit ein wichtiger Stoff auch für die ökologische Landwirtschaft fehlen wird. Als Alternative sieht er das Recycling von Klärschlamm, Schlachtabfällen, Grünmüll aus Haushalten und Essensresten. Doch: „Phosphatrecycling ist aufwendig und hat eine negative Ökobilanz zur Folge.“ Für den Fachmann ist klar: „Es gibt keine einfache Lösung.“

Die hatte auch Landwirt Michel Reber aus Schwäbisch Hall nicht in Sicht, als er seinen Hof mit Ackerbau und Schweinezucht auf regenerative Landwirtschaft umstellte. Ziel ist es, dass der Boden mehr Kohlenstoff aufnimmt, als er Kohlendioxid ausstößt. Dabei muss der Kohlenstoff auch dauerhaft im Boden verbleiben. Dies gelingt nur mit Methoden des Ökolandbaus, wie viele Forschungsprojekte belegen. Für Reber sind die ersten Erfolge schon sichtbar.

Dass man 1500 Menschen für den ökologischen Landbau begeistern kann, das hatte Biolandbauer Hubert Göhring im vergangenen Jahr bei der „Gläsernen Produktion“ bewiesen. Dafür erhielt er jetzt eine Urkunde vom Landwirtschaftsministerium.

Ökologischer Landbau

Der ökologische Landbau gilt als eine besonders Ressourcen schonende, umwelt- und tiergerechte Form der Landwirtschaft. In den Betrieben wird unter anderem auf mineralische Düngemittel und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichtet. Die Anzahl der Tiere ist begrenzt und hängt von der Betriebsfläche ab. Grundsatz dieser Bewirtschaftungsart sind möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe, eine vielfältige Fruchtfolge sowie tiergerechte Haltungsverfahren. Die größten Verbände des ökologischen Landbaus sind Demeter, Bioland und Naturland. (kf)