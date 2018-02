Pfullendorf Weitere Bauplätze in Pfullendorfs Ortsteilen geplant

In Denkingen, Aach-Linz und Mottschieß will die Stadt insgesamt 55 Plätze für Wohnbauten erschließen.

In Summe 55 Bauplätze wird die Stadt Pfullendorf in Denkingen, Aach-Linz sowie in Mottschieß anbieten können. Das Baugebiet "Alpenblick" in Aach-Linz wird voraussichtlich neben dem in Mottschieß als erstes zur Verfügung stehen. Für beide Gebiete vergab der Technische Ausschuss des Gemeinderats am Donnerstagabend die Planungsleistungen für die Straßen sowie die Kanäle an Ingenieurbüros. Josef Waldschütz, Chef der Bauverwaltung, rechnet mit Ingenieurkosten von bis zu 50 000 Euro, die für das Aach-Linzer Baugebiet fällig sein werden. Finanziert werden diese Kosten zum Großteil über eine bisher nicht genutzte Summe, die bereits im Haushaltsplan des Jahres 2014 für ähnliche Zwecke reserviert war. Das neue Baugebiet hat nach den Angaben von Josef Waldschütz eine Fläche von 2,6 Hektar. Hier werden nach seiner Schätzung bis zu 25 Bauplätze ausgewiesen werden können. Bürgermeister Thomas Kugler sagte während der Sitzung des Ausschusses, dass das Gebiet "Alpenblick" mit der nun erfolgten Vergabe der Ingenieursleistungen planmäßig auf den Weg gebracht werden könne.

Weitere 20 Bauplätze will die Stadt in Denkingen schaffen. Das bestehende Gebiet Sägadern wird um einen zweiten Abschnitt vergrößert. Knapp 1,7 Hektar sollen hier künftig für den Bau von Wohnhäusern genutzt werden können. In Denkingen gibt es zurzeit keine Bauplätze mehr zu kaufen. Um der weiterhin großen Nachfrage Rechnung zu tragen, hat der Technische Ausschuss einstimmig das Bebauungsplanverfahren "Sägadern II" auf den Weg gebracht. Dies geschieht auf der Basis eines beschleunigten Verfahrens.

Waldschütz rechnet damit, dass der Bebauungsplan im kommenden Jahr rechtskräftig ist und dann die Grundstücke verkauft werden können. Der Gemeinderat muss noch endgültig darüber entscheiden, ob der Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden soll. Von einer Zustimmung kann aber ausgegangen werden.

Wie groß die Nachfrage nach Bauplätzen ist, lässt sich am Beispiel von Mottschieß ablesen. Seit 2004 gibt es einen Bebauungsplan für das Gebiet "Herdle". Auf keinem der hier möglichen zehn Bauplätze steht ein Haus. Doch jetzt gibt es mehrere Interessenten, die hier bauen wollen, wie Bürgermeister Kugler vor dem Technischen Ausschuss sagte. Deshalb vergab der Ausschuss auch für dieses Gebiet die Planungen für die nötigen Straßen und Kanäle. Zudem wird die Verwaltung von den sehr strengen Vorgaben, wie etwa einzuhaltenden Baufenstern abzurücken, wie Waldschütz ankündigte.

Wohnhäuser auf kleinerer Fläche

Kleinere Bauplätze sind heute sehr gefragt. Daneben gibt es offensichtlich auch wieder Überlegungen, Reihenhäuser zu bauen.

"Es gibt einen Run auf möglichst kleine Bauplätze," schilderte Denkingens Ortsvorsteher Karl Abt seine Erfahrungen während der Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstagabend. Sehr gefragt seien Plätze mit einer Fläche von rund 600 Quadratmetern. Die Stadt verkaufe in der Regel Bauplätze mit Flächen zwischen 620 und 650 Quadratmetern. Größere Plätze sind nicht mehr gefragt, sagte der Chef der städtischen Bauverwaltung.

Im Sinne eines sorgsamen Umgangs mit Grund und Boden gehe die Stadt bei der Gestaltung von Bebauungspläne grundsätzlich davon aus, dass die entstehenden Gebäude zwei Vollgeschosse bekommen. Bürgermeister Thomas Kugler sagte während der Ausschusssitzung, dass es nach seiner Beobachtung inzwischen auch wieder Interesse an Reihenhäusern beziehungsweise Geschosswohnungsbau gebe. Vor zehn Jahren seien solche Wohnungen beziehungsweise Häuser nicht mehr gekauft worden. Kugler kann sich vorstellen, dass im neuen Denkinger Baugebiet Sägadern II auch Reihenhäuser entstehen könnten.

Möglichen Spekulationsgewinnen schiebt die Stadt einen Riegel vor: Wer einen Bauplatz kauft, der ist gehalten, auch zu bauen. Ansonsten kann die Stadt den Platz zurückkaufen. Dies sei äußerst selten nötig. Im Gebiet Berghof gab es zwei Fälle, wie Bürgermeister Kugler sagte. (dim)