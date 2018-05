vor 9 Stunden Karlheinz Fahlbusch Exklusiv Pfullendorf Was der heilige Geist mit Pfingsten zu tun hat

Wenn Pfingsten vor der Tür steht, dann freuen sich die Menschen. Endlich mal wieder ein Feiertag. Wo es doch in Deutschland so wenige gibt. Aber ein arbeitsfreier Pfingstmontag hat halt schon was. Wenn man auf der Straße eine Umfrage machen würde betreffs Pfingsten, so bin ich überzeugt, dass da mancher Passant in Erklärungsnöte kommen würde. Da helfen wir doch mal etwas nach.