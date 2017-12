Pfullendorf Viele Kinderaugen werden funkeln

Erstmalige Spendenaktion des Kinder- und Jugendbüros in Pfullendorf, und Bürger erfüllen Weihnachtswünsche für 75 Kinder und Jugendliche.

Wenn am Heiligen Abend die Bescherung in vielen hundert Wohnungen und Häusern für strahlende Gesichter sorgt, werden in 75 Familien die Kinderaugen besonders funkeln. Denn unter dem Christbaum liegt ein besonderes, liebevoll verpacktes Geschenk, mit dem ein Herzenswunsch erfüllt wird, der ansonsten mangels Geld unerfüllt geblieben wäre. Die Idee zu der erstmalig organisierten Aktion "Kinderaugen funkeln lassen" hatte das Team des Kinder- und Jugendbüros, das die Kindergärten und Schulen der Kernstadt und der Ortsteile ins Boot holte, um zu erfahren, welche Familien zu Weihnachten etwas Unterstützung gebrauchen könnten. Dann wurde mit den Eltern beziehungsweise den Erziehungsberechtigten Kontakt aufgenommen, um zu hören, ob diese Hilfe überhaupt gewollt ist. Wenn ja, formulierten Mama und Papa, oftmals mit den Kindern gemeinsam, einen Wunsch, wobei der Wert die 20-Euro-Grenze nicht überschreiten sollte. "Manche Eltern haben den anonymisierten Wunschzettel allein ausgefüllt, sodass einige Kinder morgen Abend total überrascht werden", erzählt Jugendhausmitarbeiterin Tamara Remensberger, die mit ihrer Kollegin Jasmin Rose die letzten Pakete auslieferte. Erfüllt wurden die Weihnachtswünsche von Pfullendorfern, denn im Rewe-Markt, dem Drogeriemarkt Müller, dem Schreibwarengeschäft Klaiber sowie der Volksbank Pfullendorf und Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch lagen die Wunschzettel aus und Kunden suchten sich einen Wunsch aus, kauften und verpackten ein Geschenk, und lieferten es im Jugendhaus ab. "Die Resonanz war wirklich super", ist es den Jugendhausmitarbeitern ein Anliegen, den Bürgern für ihre Unterstützung zu danken. "Besonders die Stadt hat sich sehr großzügig engagiert", ergänzt Tamara Remensberger, die als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule am Härle tätig ist.

Vom Star-Wars-Wecker, Bettwäsche bis zum Playmobil und einem Puppenwagen reichten die Wünsche der Zwei- bis 16-Jährigen, erzählt Jasmin Rose, die ein duales Hochschulstudium absolviert, dass auffällig viele Sachen für die Schule und Gesellschaftsspiele gewünscht wurden. Durchweg positiv reagierten die Familien auf den Anruf der Jugendhausmitarbeiter, die ihnen von der Aktion berichteten und erzählten, dass ein Familienmitglied in den Genuss der Unterstützung kommen sollte. Aus ihrer Tätigkeit als Schulsozialarbeiter wissen die Teammitglieder um die Sorgen, Probleme und Nöte, die in vielen Pfullendorfer Haushalten herrschen. "Da spielen Themen wie Arbeitslosigkeit oder Erkrankung eines Elternteils eine große Rolle", berichtet Remensberger, dass auch die aktuelle Entwicklung bei der Alno für krisenhafte Situationen in Familien sorgt. Ein klares "Nein" kommt von der Sozialpädogin und ihrer Kollegin auf die Frage, ob prekäre finanzielle Verhältnisse bei bestimmten Nationalitäten öfters anzutreffen sind. Großen Wert legten die Initiatoren der Aktion darauf, dass Geschenkzettel wie Spender anonym bleiben, wobei einige Wohltäter noch einen Brief in das Päckchen legten. Die Frage, ob es 2018 wieder eine Kinderaugenfunkelaktion geben wird, ist noch nicht geklärt. Das Jugendhausteam will noch einen Erfahrungsaustausch machen, aber angesichts des tollen Erfolgs steht einer Wiederauflage eigentlich nichts im Wege. Ohnehin hatten die Kooperationspartner, in denen die Wunschzettel auslagen, schon angeboten, bei fehlender Unterstützung als Unterstützer tätig zu werden.

Weihnachtsaktion

