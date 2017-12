Pfullendorf Unterhaltsame Gängsterfalle im Pfarrsaal

Aach-Linzer-Bühne spielt eine Gaunerkomödie. Zwei resolute Schwestern brillieren mit den Hauptrollen.

Pfullendorf – Der Pfarrsaal in Aach-Linz war zur Premiere zwar nicht bis zum letzten Platz gefüllt, aber diejenigen, die den Weg in den Pfullendorfer Vorort gefunden hatten, waren restlos begeistert. Die Männer und Frauen um Klaus Matt hatten sich für dieses Jahr mit dem Stück "Die Gängsterfalle" eine unterhaltsame und auch spannende Gaunerkomödie als Thema gewählt.

Klaus Matt, der Leiter der Theatergruppe stimmte die Gäste zum Auftakt gleich richtig ein. "So bierernst geht es bei uns nicht zu" und kündigte zwischenmenschliche Beziehungen und kriminelle Machenschaften zugleich an. Und so entwickelte sich auch flott eine Komödie, die dem Publikum manchen spontanen Zwischenapplaus abverlangte.

Die Hauptrollen spielten die beiden betagten aber resoluten Schwestern Loni Ferstl und Cilly Zirner. Erstere trauerte ihrem in der Jugend fortgelaufenen Partner Jonny Taylor nach. Die andere versuchte vergeblich, die Buchhaltung des "Zauberhaften Ladens" mit viel "Gerümpel" in Ordnung zu halten. Dazu stießen die beiden unbeholfenen Gauner Qurin Bammerl und Girgi Gamsreiter. Ersterer hatte einen Film in einem Stock im Laden versteckt. Diesen versuchten sie nachts aus dem Laden zu entwenden und wurden prompt dingfest gemacht.

Die zwischenmenschlichen Rollen spielten zum einen Ruppert und Franzi Zirner, die sich immerwährend streitend scheiden lassen wollten. Zum anderen waren da der Polizist Christian, der unbedingt Trudi, die Tochter von Ruppert und Franzi, heiraten wollte.

Im dritten und letzten Akt fügte sich dann alles zusammen. Die beiden Trennungswilligen fanden in der Nacht mit dem Einbruch wieder zusammen. Auch die gemeinsame Nacht von Trudi und Christian fand im Nachhinein die Duldung der beiden Schwestern. Dabei hatte die Überwältigung der beiden Gauner durch Christian sicher mitgeholfen. Auch der etwas leichtfertige Ruppert verhalf mit seinem Münzfund in einem alten Schrank für einen unerwarteten Geldsegen für den darbenden Laden. Und in der Schlussszene kehrte gar der gealterte Jonny von seiner "Big family" in Amerika zurück.

Rund ums Stück