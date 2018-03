vor 9 Stunden SK Pfullendorf Titelverteidiger SC Pfullendorf belegt den ersten Platz beim Hallenfußballturnier für E-Jugendmannschaften

Spannende und faire Spiele gab es beim Hallenfußballturnier für E-Jugendmannschaften um den 7. Volksbank Pfullendorf Pokal in der Andelsbachhalle in Denkingen. Insgesamt zehn Mannschaften aus der Region mit rund 100 Spielern im Alter zwischen acht und elf Jahren spielten bei idealen Bedingungen mit einer professionellen Rundumbande um den Pokal, wie es in einer Pressemitteilung der Volksbank heißt.