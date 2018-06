Pfullendorf Start für schnelles Internet

Anschluss für die vier Pfullendorfer Ortsteile Mottschieß, Zell, Schwäblishausen und Otterswang.

Rund 300 Haushalte in den Ortsteilen Otterswang, Zell, Schwäblishausen und Mottschieß steht jetzt eine schnelle Internet-Verbindung zur Verfügung, wenn sie das Angebot der Betreibergesellschaft NetCom BW annehmen. Aktuell hat die 2014 gegründete NetCom, eine Konzerngesellschaft der EnBW, in den vier Teilorten 117 Kunden, wie Teamleiter Michael Preiß bei der offiziellen Inbetriebnahme des Breitbandnetzes in Schwäblishausen erklärte. Mit Bürgermeister Thomas Kugler, Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu und Andreas Gräfe, Geschäftsführer der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS), drückte Preiß auf den roten Startknopf. Die BLS hat die Glasfaserinfrastruktur in den vier Ortsteilen geschaffen, wofür rund zehn Kilometer Leerrohre verlegt und Glasfaserkabel eingezogen wurden. Rund 430 000 Euro kostete das Projekt, wofür Pfullendorf 257 600 Euro aus einem Förderprogramm des Landes erhielt. Diese Glasfaserleitungen führen bis zum Knotenpunkt beim Kindergarten Schwäblishausen. Für die Verbindung zum Hausanschluss beim Kunden werden dann die bestehenden Kupferleitungen der Telekom genutzt. "Wir erreichen jeden Haushalt mit mindestens 30 MB", versicherte der NetCom-Vertreter. A

Als "Meilenstein" bezeichnete Bürgermeister Kugler die Internetversorgung von "Pfullendorf Nord". Mit dem neuen Leitungsnetz habe man auch den Lückenschluss zum Nachbarkreis Ravensburg geschaffen, der gleichfalls Mitglied in der BLS ist. Vom Land habe man angesichts des Modellcharakters dieses Projekts eine höhere Förderung erhalten, lobte der Rathauschef den Zuschussgeber aus Stuttgart. Internet gehöre wie Schule oder Kindergarten mittlerweile zu entscheidenden Ansiedlungskriterien von Privatleuten und Firmen. Als "Zukunftsaufgabe für die nächste Dekade" bezeichnete Kugler den vom Gemeinderat schon gebilligten Breitbandausbau. Möglicherweise könne man mit BLS und NetCom auch für die kleineren Ortschaften mittelfristig noch eine Lösung finden. Andreas Gräfe, technischer Geschäftsführer der BLS, der aktuell 41 Kommunen in fünf Landkreisen angehören, wies gleichfalls auf die strategische Bedeutung des neuen Glasfasernetzes in Pfullendorf Nord hin. Seit 2010 verlegt die BLS ein eigenes Glasfasernetz, um Haushalte und Unternehmen mit schnellem Internet versorgen zu können, wobei das Mitglied über den Bau entscheidet. Sorge bereitet Gräfe und seinen Mitstreiten die enorm gestiegenen Preise im Tief- und Kanalbau, sodass die aktuelle Landesförderung von 85 Euro je laufenden Meter absolut nicht mehr ausreiche. Man führe Gespräche mit dem Ministerium, hofft der BLS-Geschäftsführer auf eine baldige Lösung, ansonsten könne man mit dem vorhandenen Kapital deutlich weniger Leitungen verlegen als geplant. Auf Anfrage des SÜDKURIER erklärten Bürgermeister Kugler und NetCom-Vertreter Preiß, dass für die Kunden keinerlei Gefahr bestehe, dass die Gebühren erhöht werden. NetCom habe nach einer Ausschreibung den Zuschlag für den Netzbetrieb erhalten und dabei sei die Preisgarantie ein Vergabekriterium gewesen.