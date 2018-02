Pfullendorf Stars der Musikszene in Pfullendorf

Topstars der deutschen Schlagerszene kommen a, Samstag, 24. Februar, in die Stadthalle der Linzgaustadt.

Liane (Bild) hat als Schlagerstar die Bühne erobert, weiß ihre Fans zu begeistern. Sie ist einer der Gäste, die Patrick Lindner mit „Gefühlen der Heimat, die schönsten Lieder“ am Samstag, 24. Februar ab 20 Uhr in der Pfullendorfer Stadthalle präsentieren wird. Seit 28 Jahren zählt Lindner zu den Top-Stars der deutschsprachigen Musikszene. Der Entertainer und Sänger bringt neben seinen eigenen großen Hits die Männerformation „Stimmen der Berge“. Das Konzert garantiere einige Stunden voller guter Laune mit Zeit zum Träumen, Abschalten, Mitsingen und Schunkeln – mit vielen „Gefühlen der Heimat“, heißt es in einer Mitteilung. Der Eintritt kostet zwischen 38,50 Euro und 44,50 Euro. Karten gibt es an allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen, telefonisch bei der SÜDKURIER-Hotline unter 08 00/8 80 80 00 oder im Internet: ticket.suedkurier.de