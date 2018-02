Pfullendorf Spitzenathleten des Boxsports in Aach-Linz

Baden-Württembergs junge Garde trifft am 2. März auf Italiens U 22 in der Schlossgartenhalle. Tickets sind ab jetzt im Vorverkauf erhältlich.

Großer Boxsport kündigt sich in der Schlossgartenhalle in Aach-Linz an: Der Box-Club (BC) Pfullendorf veranstaltet am Freitag, 2. März, einen Länderkampf. Bei diesem nach einem Hauptsponsor benannten Admiral-Cup trifft eine verstärkte Auswahl von Spitzenathleten aus Baden-Württemberg auf das Nationalteam aus Italien. Der Erststart auf deutschen Boden ist in Aach-Linz stark besetzt. Zwei Tage später, am Sonntag, 4. März, kreuzen beide Staffeln erneut ihre Fäuste – in Schriesheim bei Heidelberg.

Diese Länderkämpfe dienen dazu, die U22-Europameisterschaften Ende März in Rumänien vorzubereiten, gleichermaßen aber auch das Internationale Chemiepokal-Turnier (CPT) der männlichen Elite, das im Juni in Halle an der Saale ausgetragen wird. Deshalb soll dieser Wettkampf mit möglichst starken Gegnern unter Turnierbedingungen stattfinden.

Als besonderer Leckerbissen wird Superschwergewicht Erik Pfeifer angekündigt. Der 31-Jährige steht vor seinem Comeback, kehrt in der Schlossgartenhalle in den Ring zurück. Er arbeitet an einem Startplatz im deutschen Team beim CPT in Halle. Am anderen Ende der Gewichtsklasse würde der Münsteraner Fliegengewichtler Tarik Ibrahim das Team aus dem Boxverband Baden-Württemberg verstärken. Dessen Präsident ist Uwe Hamann, seines Zeichens Bäderbetreiber aus Salem und Vermittler von führenden Boxnationen, die er schon in Wittenhofen präsentierte.

Mit dem BC Pfullendorf habe Hamann neue schlagkräftige Partner gefunden, so Pressewart Peter Jaschke. Dem Präsidenten sei es wichtig, der jungen Garde in seinem Landesverband internationale Bewährungsproben zu bieten. Dazu zählt der amtierende Deutsche U 21-Meister Lucian Kühne, er misst sich im Schwergewicht mit dem Italiener Filippo Spinelli. In der Schlossgartenhalle werden ab 19.30 die Vorkämpfe und ab 20 Uhr die Hauptkämpfe ausgetragen. Ringsprecher ist Hermann Czujan aus Straubing, auch "The Voice" (Die Stimme) genannt.

Tickets im Vorverkauf von 20 bis 100 Euro telefonisch unter 0 75 52/81 47 bei May's Frisurentrend, von 9 bis 18 Uhr.