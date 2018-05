Pfullendorf/Kreis Sigmaringen Sozialdemokraten auf der Suche nach dem Aufbruch

SPD bilanziert im Kreis weiterhin stabile Mitgliederzahlen. Bündnispartner zur Kommunalwahl sind gefragt, in Pfullendorf will die SPD mit den Grünen wegen einer gemeinsamen Liste ins Gespräch kommen.

Nach der in Neuauflage gebildeten Großen Koalition (GroKo) ist die Mitgliederzahl bei der SPD im Landkreis Sigmaringen stabil geblieben. Wie der Sigmaringer SPD-Kreisverbandsvorsitzende Michael Femmer auf SÜDKURIER-Anfrage erläuterte, hatte es seit der Kür von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten 55 Neuaufnahmen gegeben. Allein 15 Genossen seien vor der internen Parteiabstimmung über die GroKo eingetreten, vier hätten danach wieder die Partei verlassen. Auch für den Pfullendorfer SPD-Ortsverein galt es, zwei Abgänge zu verschmerzen.

Susanne Fuchs, die in der Kreisstadt Sigmaringen als Vorsitzende den mitgliederstärksten Ortsverein der SPD im Kreis anführt, bestätigt den Trend, dass sich die Mitgliederentwicklung im Zusammenhang mit der Diskussion um die GroKo positiv gestaltet hätte. "Bei uns gab es elf Neueintritte, davon einen Eintritt nach der Abstimmung. Drei der Neumitglieder sind gleich wieder ausgetreten. Sie sind also der Juso-Kampagne Tritt ein, sag nein zuzuschreiben. Im Übrigen fand ich diese Kampagne nicht besonders gelungen, sie hat der SPD geschadet", resümiert die Sozialdemokratin mit kritischem Blick.

Eintreten für Belange der "kleinen Leute"

Nun drängen viele Genossen auf den angekündigten inneren Erneuerungsprozess, der nach Ansicht der Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis (siehe Nachgefragt) nur schleppend in Gang kommt. Fuchs und Mattheis stimmen darin völlig überein, dass die SPD in der Regierung klare Position beziehen, ihre Erfolge besser kommunizieren müsse. Sie sollte auf die im Koalitionsvertrag ausgehandelten Positionen bestehen. Hierbei sollte insbesondere das Thema "Frauen in der Teilzeitfalle" über einen klaren Gesetzentwurf zum Rückkehrrecht in die Vollbeschäftigung aufgegriffen werden. "Und warum kann sich die Partei immer noch nicht klar von den Hartz-IV-Reformen distanzieren? Fehler passieren, das kann ruhig gesagt werden", so Fuchs, die für eine Profilschärfung ihrer Partei plädiert. Sie müsse sich wieder auf ihre Werte besinnen, die da wären: soziale Gerechtigkeit, das Eintreten für die Belange der "kleinen Leute". Es dürften keine alten Seilschaften und Pöstchen-Schiebereien mehr kultiviert werden, fordert Fuchs. Die Basis sollte miteinbezogen werden, es dürften keine Vorabentscheidungen mehr getroffen werden.

Als Nächstes erwarten die Genossen vor Ort, dass führende Sozialdemokraten direkt in die Ortsvereine gehen. "Besonders auf dem flachen Land. Da heißt es Zuhören, Unterstützung leisten", betont Susanne Fuchs. Die könnte man auch in der Linzgaustadt sehr gut gebrauchen.

Pfullendorfer strecken Fühler nach den Grünen aus

Hans Halder, SPD-Ortsvereinsvorsitzender von Pfullendorf, befürchtet bei Abwägung personeller Ressourcen, dass entgegen des ursprünglichen Plans zur Kommunalwahl eine eigene Liste nicht über hinreichend bekannte Gesichter verfügen würde. So will er seine Fühler nach den Grünen ausstrecken, die ebenfalls eine eigene Kandidatenliste vorgesehen haben, aber die Reaktivierung ihres seit über 20 Jahren nicht mehr existenten Pfullendorfer Ortsverbandes nach hinten schieben mussten. Vielleicht ließe sich ja eine gemeinsame Liste erstellen, sinnierte der SPD-Mann. In Sigmaringen dagegen halten die Sozialdemokraten an einer SPD-Liste fest. "Wie auch in den Jahren zuvor ist diese Liste offen für alle weiblichen oder männlichen Kandidaten, die sich zu den Werten der SPD bekennen", sagt Susanne Fuchs.

Aktive Mithilfe über SPD-Kreisverband

Ein gewisser Veränderungsprozess sei auf Landesebene zu erkennen, erläutert Michael Femmer. So seien die Kreisverbände angehalten, sich im verstärkten Maße zu den 2019 anstehenden Gemeinderatswahlen aktiv einzuklinken. Da sich die Sozialdemokraten ohnehin als kommunale Interessensvertretung verstünden, gelte es nun, sich nachhaltig zu positionieren. Femmer sagte, dass über den Kreisverband entsprechende Hilfe bei der Listenaufstellung geleistet würde, ebenso bei der Ausstattung mit Wahlkampfmaterial und in der Finanzierung. "Da sind wir sehr gut aufgestellt", so Femmer. Weiter bestehe ein Bildungsangebot zur Kommunalpolitik, das sämtlichen sich zur Verfügung stellenden Kandidaten unterbreitet würde.

Außerdem habe die Landesführung der SPD allen Kreisverbänden und Ortsvereinen grünes Licht gegeben, dass sie sich zur Entlastung strapazierter Ehrenamtlicher breiter aufstellen könnten, beispielsweise durch eine ins Leben gerufene Doppelspitze.

"Die Partei braucht die Erneuerung"

Hilde Mattheis ist SPD-Politikerin, sie sitzt seit 2002 als Mitglied im Deutschen Bundestag. Sie gehört dem Bundesvorstand und dem Landesvorstand von Baden-Württemberg an.

Frau Mattheis, wie geht es mit der Neuauflage der Großen Koalition voran?

Im Moment haben wir einen schweren Dissens wegen des Paragrafen 219a – in der Debatte geht es um das Werbeverbot für Abtreibungen. Dazu haben wir eine klare Haltung, wir wollen das Verbot für Schwangerschaftsabbrüche kippen. Jetzt gilt es, mit der Union darüber Klarheit zu gewinnen. All die strittigen Punkte sind nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig.

Wie ist die Grundstimmung in der SPD?

Nicht sehr positiv. Die Partei, so stelle ich fest, ist etwas lethargisch geworden. Dabei braucht sie die Erneuerung, sonst wird sie ihre letzte Chance vertun. In Umfragen liegen wir bei 17/18 Prozent, das sehe ich sehr kritisch. Die inhaltliche Aufstellung müsste jetzt beginnen.

Wie bewerten Sie es, dass Andrea Nahles als Parteivorsitzende nur knapp über 66 Prozent erhalten hat?

Das Ergebnis resultiert aus der Unzufriedenheit, die an der Gesamtsituation festzumachen ist. Die Mitglieder haben den Eindruck, es geht nichts voran. Die Führung der Gesamtpartei muss im Diskussionsprozess den ersten Aufschlag machen. Es sollten Konzeptentwürfe vorgelegt werden, dann ist die Parteibasis gefragt. (jüw)