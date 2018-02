Militärische Ausbildung in der Pfullendorfer Staufer-Kaserne steht in der in der Kritik. Das Heer richtet eine Untersuchungsgruppe ein.

Die Staufer-Kaserne kommt nicht zur Ruhe. Dieses Mal steht der militärische Drill in der Kritik. Bei einem Geländelauf waren im Januar mehrere Soldaten zusammengebrochen, wie ein Sprecher des Heeres dem SÜDKURIER auf Anfrage mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall nicht informiert. "Der betreffende Vorgang war bislang offensichtlich nur bundeswehrintern bekannt und uns von dort aus bisher nicht mitgeteilt worden. Wir werden den Vorgang nun prüfen," sagte Markus Engel, Sprecher zuständigen Staatsanwaltschaft Hechingen, am Dienstag auf Anfrage dieser Zeitung. Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler wollte zu den erneuten Schlagzeilen über die Staufer-Kaserne keine Stellungnahme abgeben. Er habe keine erschöpfenden Informationen zu diesem Vorfall, fügte er hinzu. Das Nachrichtenmagazin Spiegel hatte am Dienstag als erstes Medium über den folgenreichen Geländelauf berichtet.

Wie der Sprecher des Heeres am Dienstag auf unsere Anfrage mitteilte, hatte es Anfang Januar beim Ausbildungszentrum Spezielle Operationen einen Geländelauf gegeben. "Sechs Soldaten brachen den Lauf aufgrund von körperlicher Erschöpfung oder Verletzung ab. Ein Soldat wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Soldat konnte den Lauf nach einer Unterbrechung beenden", teilt der Sprecher des Heeres mit. Wie es dazu kam, werde derzeit durch das Heer untersucht. Das Heer nehme den Vorfall sehr ernst und sei dabei, die Umstände, die dazu führten, umfassend zu ermitteln. Dazu sei eine Untersuchungsgruppe eingerichtet worden, die die Vorbereitung, die Durchführung sowie die Planung dieser Ausbildungsabschnitte genau untersuche. Als erste Maßnahme wurde ein Ausbilder von seiner Aufgabe in der Ausbildung entbunden. Darüber hinaus werde das Heer zu den laufenden Ermittlungen keine Stellung nehmen.

Nach der genauen Ermittlung aller Umstände würden geeignete Maßnahmen getroffen, um insbesondere die körperlich fordernden Ausbildungsabschnitte methodisch aufeinander abzustimmen. "Die Fitness von Soldatinnen und Soldaten ist zwar eine Grundvoraussetzung für die körperlich fordernde Ausbildung, jedoch ist dabei der individuelle Trainingsstand zu Beginn der Ausbildung ausreichend zu berücksichtigen. Das Heer prüft derzeit, wie eine genauere Analyse der körperlichen Fitness zu Beginn der Ausbildung umgesetzt werden kann", schreibt der Sprecher in seiner Stellungnahme.

Das Ziel des Heeres sei es, "den Prozess der schrittweisen Verbesserung der Leistungsfähigkeit, auf Grundlage des individuellen Trainingszustandes und nach sportwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu verbessern und auch die Ausbilder diesbezüglich zu sensibilisieren".

„Die Vorgaben sind schon jetzt glasklar“, sagte hingegen der verteidigungspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Fritz Felgentreu. Damit die Regeln in der Ausbildung „bei allen akzeptiert und verinnerlicht werden, ist vor allem eine Stärkung der Dienstaufsicht und der Inneren Führung erforderlich“. Felgentreu geht davon aus, dass der Verteidigungsausschuss am Mittwoch über den Vorgang informiert wird.

Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnieszka Brugger aus Ravensburg, zeigte sich verärgert: „Der Verteidigungsausschuss will die Neuaufstellung des Standorts Pfullendorf begleiten und erfährt schon wieder über neue Vorkommnisse nur aus der Presse und nicht von der Ministerin.“ Die Parallelen zwischen den Meldungen aus Pfullendorf und einem schrecklichen Vorfall bei einem Ausbildungsmarsch in Munster in Niedersachsen seien besorgniserregend. Wenn man solche tragischen Ereignisse verhindern wolle, dürfe die Aufklärung nicht dauernd verzögert werden. Bei einer Übung im Munster waren am 19. Juli mehrere Offiziersanwärter kollabiert, einer starb später offenbar an den Folgen eines Hitzschlags.

Die Bundeswehr musste mehrfach in der Staufer-Kaserne ermitteln, nachdem 2017 Berichte über erniedrigende Rituale bekannt wurden. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein – siehe unten. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte die Vorgänge als „abstoßend und widerwärtig“ bezeichnet.

"Keine Strafe bei gegenseitigem Einverständnis"

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat die Ermittlungen wegen der im vergangenen Jahr bekannt gewordenen Aufnahme-Rituale in der Pfullendorfer Kaserne eingestellt, darüber informierte die Strafrechtsbehörde Anfang des Monats. Hintergrund ist, dass in solchen Fällen nicht geahndet werden kann, was im gegenseitigen Einverständnis geschieht, erklärte Staatsanwalt Markus Engel jetzt in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Wenn sich zwei Menschen verabreden, dass sie sich ohrfeigen, dann sei das im Sinne des Strafrechts zwar jeweils eine Körperverletzung, erklärte Engel beispielhaft. Doch bei beiderseitigem Einverständnis sei dies nicht strafbar. Er wisse, dass diese Regeln des Strafrechts für das breite Publikum nicht immer nachvollziehbar seien. In einem Fall hat es aber tatsächlich kein Einverständnis gegeben. Doch für diese Tat ließ sich kein Täter ermitteln, weshalb auch in diesem Fall die Ermittlungen eingestellt wurden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte im Zusammenhang mit den Aufnahmeritualen gegen sieben Soldaten, die in der Staufer-Kaserne im Ausbildungszentrum Spezielle Operationen Bereich Unterstützung stationiert waren. Die polizeilichen Ermittlungen hatte eine Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen übernommen. Nach dem Ergebnis dieser Ermittlungen kann den Beschuldigten ein strafbares Verhalten nicht nachgewiesen werden. „Eine strafbare Handlung liegt bezüglich dieser Rituale nicht vor. Hinsichtlich der Delikte der Freiheitsberaubung, Nötigung und gefährlichen Körperverletzung ist von einem tatbestandsausschließenden Einverständnis beziehungsweise einer rechtfertigenden Einwilligung auszugehen“, lautete die Begründung der Staatsanwaltschaft. Nach Angaben der Strafrechtsbehörde hatte es im Zeitraum von Juli 2016 bis Januar 2017 mindestens sieben Aufnahmerituale für Rekruten der oben genannten Einheit gegeben, die von den beteiligten Soldaten als „Taufen“ bezeichnet wurden. Es wurde aber nicht jeder Rekrut dieser Einheit „getauft“ und die Rituale liefen nicht immer nach demselben Schema ab. In der Regel wurden dabei Rekruten in ihren Stuben abgeholt und in den Duschraum gebracht, wo sie mit kaltem Wasser abgespritzt wurden. Zuvor wurde ihnen ein Sack über den Kopf gestülpt. Die Täter waren dabei maskiert.

Eine Beteiligung von Vorgesetzten an den Ritualen konnte nicht festgestellt werden. Und diese hätten auch nicht davon gewusst. Die Beschuldigten hätten vielmehr die fehlenden Kontrollen durch Vorgesetzte nach Dienstschluss für diese Rituale genutzt. Die Aufnahmerituale gab es nach den Erkenntnissen der Ermittler in der Staufer-Kaserne lediglich im Bereich Unterstützung des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen. Sie betrafen nicht die Kampfsanitäter-Ausbildung.

Wer die Urheber dieser Aufnahmerituale waren, konnte nicht ermittelt werden. Im Übrigen konnte nur teilweise geklärt werden, welche Personen an diesen Ritualen jeweils beteiligt waren. Zwei Beschuldigten konnte eine Beteiligung nicht nachgewiesen werden. Diese beiden Soldaten wurden von der Bundeswehr nicht entlassen.

Bei den anderen fünf Beschuldigten steht hingegen fest, dass sie an Aufnahmeritualen beteiligt waren, weshalb die Bundeswehr eine Entlassung dieser Personen verfügte. Vier dieser Soldaten hatten vor den Verwaltungsgerichten dagegen geklagt. Im Februar bestätigte der Verwaltungsgerichtshof die Entlassungen. Nach diesem Urteil sei für seinen Mandanten die Angelegenheit erledigt, sagte Rechtsanwalt Thomas Mauerer auf Anfrage dieser Zeitung. (dim)