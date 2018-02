Pfullendorf So treiben Pfullendorfer den Winter aus

Vier Funkenbuben entzünden das Funkenfeuer. Der Aufbau des Funkens ist wegen Schneefall verschoben worden.

Es ist Tradition, mit den Funkenfeuern am ersten Sonntag in der Fastenzeit den Winter auszutreiben. Sie wird von der Pfullendorfer Schnellergilde seit 1964 bewahrt. Bereits im Oktober wurden im Wald die Stangen für das Gerüst geschlagen. Am Samstag nach Dreikönig konnten die Bürger der Stadt ihre alten Weihnachtsbäume an der Sammelstelle am Stadtgarten abgeben. Zusätzlich durften die Christbäume auch jederzeit auf dem Hof der Familie Weißhaupt abgegeben werden.

Unterhalb des Hofes befindet sich seit 2002 der Standort für den Funken. "Dieser Platz erwies sich im Nachhinein als ganz praktisch, konnte man zum Funkenabbrennen damit einiges an Laufkundschaft erwarten", freute sich Josef Weißhaupt. Zwischen 300 und 400 Christbäume werden in den Funken verbaut, der eine Höhe und einen Durchmesser von rund zehn Metern erreicht. Dabei ist der Aufbau eine richtiggehende Kunst. "Man kann nicht einfach das ganze Material auf einen Haufen werfen", merkte Walter Rossknecht an. Das Grundgerüst aus Stangen und zwei Zwischenböden wird verschnürt. Anschließend werden die drei Zwischenräume mit Stroh und Tannenbäumen gefüllt. Als einzigen Brandbeschleuniger lassen die Schneller ausschließlich Stroh zu. Damit der Funken zuverlässig abbrennt, wurden die Bäume auf Hängern im Trockenen aufbewahrt.

Das Aufbauen des Funkens erfolgt normalerweise am Samstag, doch Schnee, Regen und Graupel veranlassten die eifrigen Helfer, den Aufbau auf Sonntagmorgen zu verschieben. Damit waren die Neulinge in der Zunft, die als Funkenwache aufpassen sollten, dass der Funken nicht von Burschen aus den Nachbardörfern angezündet wird, quasi arbeitslos.

Dafür wirkten umso mehr Schneller beim Einrichten der Lokalität auf dem Hof mit. Hier werden die Gäste ab zwölf Uhr bewirtet. Die 15 bis 20 Kinder dürfen in einer eingerichteten Bastelecke eigene Fackeln fertigen. Das Anzünden des Funkens obliegt allerdings den Funkenbuben, die auch weiblichen Geschlechts sein können. Vier an der Zahl feuerten den Funken an. Eberhard Sigel und Marcus Gabele von den Hänsele sowie Marlies Rossknecht und Gabriele Restle von den Schalweibern waren die Kandidaten. Beide Gruppen feiern ihr Bestehen seit 90 beziehungsweise 20 Jahren. "Es ist eine Ehre und damit ein kleines Dankeschön an diese Personen", meinte Walter Rossknecht.

Geschichte des Funkens

Der erste Pfullendorfer Funken wurde in den 1960er Jahren hinter der Härleschule aufgebaut. Hausmeister der Schule und Gründungsmitglied der Schnellergilde war Otto Grathwohl, einer der Initiatoren.

Der zweite Funken hatte bis 1984 oberhalb der Brigitta-von-Zimmern-Straße seinen Standort. Danach wechselte die Örtlichkeit auf das Gelände zwischen Sechs-Linden-Schule und Flugplatz. Von 1984 bis 2001 wurde dort in einem Zelt die Bewirtung vorgenommen.

Anschließend kam das Funkenfeuer an seinen heutigen Standort, oberhalb des Seeparkgeländes, beim Nord-Tor. Hier werden, in und manchmal auch vor einer Halle von Landwirt Josef Weißhaupt, die Gäste von den Schnellern bewirtet. Wie überall, lodern am Sonntag nach Aschermittwoch die Flammen in den dunklen Abendhimmel, wird die Fasnet verbrannt. (ror)