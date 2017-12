Wald Silvio Dietrich: "Schlagstöcke brauchen wir nicht"

Die Eiszeit-Party im Pfullendorfer Felsenkeller ist für viele junge Leute ein Muss. Ein Blick auf den Sicherheitsdienst.

Pfullendorf – Es ist Samstagabend, kurz nach 21 Uhr. Vor dem Eingang des Pfullendorfer Felsenkellers bildet sich eine Warteschlange. Viele junge Leute zieht es zur Eiszeit-Party, wo sie mit DJ Pi und David Delane sowie bei House, Techhouse, Raggae, Hip-Hop feiern wollen. "Wenn die Eiszeit-Party ist, bin ich daheim. Die Eiszeit-Party ist eine Pflichtveranstaltung. Man kann davon ausgehen, dass man dort Leute trifft, die man das ganze Jahr sonst nicht trifft", freut sich Sebastian Knott. Der 23-Jährige ist in Pfullendorf aufgewachsen und studiert nun in Stuttgart.

Um Sicherheit auf der Veranstaltung zu gewährleisten, ist Silvio Dietrich vom Pfullendorfer Sicherheitsdienst DSSD mit drei Mitarbeitern vor Ort. Ihre Arbeit beginnt bereits eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Die Mitarbeiter sind mit Handschellen, Ohrfunktechnik und Handschuhen mit Schnittschutz ausgerüstet, um Verletzungen vorzubeugen. "Schlagstöcke brauchen wir nicht. Auf dieses Niveau lassen wir uns nicht herunter", gibt Dietrich an.

Der 37-Jährige gründete 2003 seinen Sicherheitsdienst, zog 2010 mit seinem Unternehmen nach Pfullendorf um. Es war der erste Sicherheitsdienst im Landkreis Sigmaringen. Im Vorfeld der Veranstaltung hat Silvio Dietrich die Veranstaltungsräume nochmals begangen. Das macht der Sicherheitsfachmann grundsätzlich vor allen Veranstaltungen, zu denen sein Sicherheitsdienst gebucht wird, um eventuellen Überraschungen aus dem Weg zu gehen. Manchmal verlegen Veranstalter kurzfristig Eingänge, Zelte werden anders aufgebaut, als in den Plänen eingezeichnet, begründet er. Das Felsenkeller-Team hat für die Eiszeit-Party das gesamte Mobiliar aus dem Felsenkeller ausgeräumt. 450 Gäste dürfen an diesem Abend in die Räumlichkeiten. An der Einlasskontrolle liegen die Eintrittsbändel abgezählt bereit. "Wenn die alle sind, werden keine weiteren Gäste eingelassen", unterstreicht Dietrich.

In Pfullendorf Sicherheitsdienst zu leisten sei relativ entspannt. "Die Leute kennen uns und wir die Leute", begründet er. Er und seine Mitarbeiter begrüßen die Neuankommenden freundlich. Ein guter Kontakt zu den Gästen bilde eine ganz andere Basis, zeigt seine Erfahrung. Und das zeigt sich postwendend. Ein junger Mann geht auf Silvio Dietrich zu, reicht ihm die Hand und entschuldigt sich für sein Fehlverhalten bei einer zurückliegenden Veranstaltung.

Im Regelfall überträgt der Veranstalter das Hausrecht auf den Sicherheitsdienst. "Wir können uns auf unser Kerngeschäft und unsere Gäste konzentrieren", sagt Yannick Traut, Küchenchef des Hotel Adler. Die Felsenkeller-Belegschaft ist ebenfalls mit Ohrfunkgeräten ausgestattet. Sollte sie die Sicherheitsbediensteten benötigen, sind diese nur einen Funkspruch weit entfernt. Es sei beruhigend zu wissen, dass dann fachlich und rechtlich geschultes Personal eingreifen könne, so Yannik Traut. Partygast Patrick Endres stören die Sicherheitsbediensteten nicht. Er gibt an: "Es ist gut, dass es Security gibt, aber auch blöd, weil man sie braucht."

Kurz nach 22.30 Uhr ist die maximale Personenzahl erreicht. Das Felsenkeller-Team hat alle Hände voll zu tun. Einen genauen Zeitpunkt, wann unangenehme Situationen bei einer Veranstaltung aufkommen, gebe es nicht. Dietrich erläutert: "Wenn es irgendwelchen Stress gibt, ist zu 90 Prozent Alkohol der Auslöser. Mit Alkohol fühlen sich die Gäste stärker und werden unberechenbarer." Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes greifen gegebenenfalls in "Ärgersituationen" ein, trennen die Streitenden, bringen sie aus den Räumlichkeiten hinaus, nehmen sie zur Seite und versuchen, im ruhigen Gespräch mit ihnen die Situation zu klären.

Voraussetzung für die Mitarbeiter im Sicherheitsdienst ist eine Sachkundeprüfung beziehungsweise eine Unterrichtung nach Paragraph 34a Gewerbeordnung (Bewachungsverordnung). Bei der Auswahl der Mitarbeiter achtet Silvio Dietrich auf freundliches, aber bestimmtes Auftreten. In regelmäßigen Abständen werden die Mitarbeiter in Selbstverteidigung geschult. Bei DSSD sind auch fünf Frauen beschäftigt.