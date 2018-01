Pfullendorf Sie träumten einst von der großen Eisenbahnachse

Doch dem Pfullendorfer Sackbahnhof fehlten Kunden und Reisende. Das Bahnhofsgebäude wurde erst 1926 anstelle einer viel Spott erntenden Bretterbude erstellt. Der Schienenverkehr mit Personenbeförderung endet 1971 als nurmehr geschichtliche Fußnote.

Pfullendorf – Die ehemalige Reichsstadt als bedeutender Eisenbahnknotenpunkt – Großhandelskaufmann Franz Xaver Heilig hegte einen tollkühnen Traum, der sich aber nie erfüllen sollte. Der namhafte Pfullendorfer Bürgermeister von 1865 bis 1869, Mitglied der II. Badischen Kammer und Reichstagsabgeordneter von 1877 bis 1881 der Nationalliberalen Partei, war als Kommissionsleiter für den Eisenbaubau verantwortlich. Geschickt hatte er die Metropolen Paris und Wien mit einem roten Strich auf der Karte verbunden. Exakt auf dieser roten Linie lag sein Pfullendorf, der letzte Zipfel Badens, als zweigleisige Hauptbahn projektiert.

Manche sahen schon in Pfullendorf die Schnellzüge dampfend ins nahe und ferne Ausland rauschen, schreibt der Eisenbahner Kurt Schrem in seinem historischen Abriss. Trotz Zustimmung vieler Abgeordneter vermochte sich aber Heilig und der auf den Bau drängende Eisenbahningenieur Robert Gerwick gegen den badischen Staatsrat August Lamey nicht durchzusetzen.

Pfullendorf sollte Nebenbahn ohne geregelten Durchgangsverkehr bleiben. Schlimmer noch: In der Kleinstadt berührten sich zwei Sackbahnen in der Grenzziehung zwischen Baden und Württemberg. Diese war bereits in Pfullendorf an der "Eisernen Brücke" gleich hinter dem Bahnübergang zur Kaserne und zum Stadion spürbar. Denn bis 666 Meter hinter dem Bahnhof war die Bahnverwaltung Karlsruhe zuständig, danach kam die Stuttgarter Behörde zu Wort. Zwei getrennte Staaten, die unterschiedliche Verwaltungen und Interessen vertraten, daran sollte auch die Gründung des Deutschen Reiches 1871 nichts ändern.

Die erste Eisenbahnversammlung tagte bereits am 19. Oktober 1860 im Ostracher Gasthaus Adler. Einberufen waren Vertreter aus Pfullendorf, Meßkirch, Stockach, Altshausen, Ostrach und Wald, sie berieten über den Anschluss an die Eisenbahnlinie von Ulm in die Schweiz. Eine Abordnung des Pfullendorfer Gemeinderats war daraufhin beim Einsenbahnbauamt und beim Handelsministerium in Karlsruhe wegen des Eisenbahnbaus vorstellig geworden. So kam es am 12. April 1865 zum feierlich abgeschlossenen Staatsvertrag zwischen der Großherzoglich Badischen und der Königlich Württembergischen Regierung. Zur Verbindung sollte die Württembergische Südbahn von Aulendorf abzweigend über Ostrach nach Pfullendorf und im Anschluss eine Badische Linie von Pfullendorf nach Stockach führen.

Die Hoffnung auf eine zügige Realisierung machte der am 19. Juli 1870 ausbrechende Krieg zwischen Deutschland und Frankreich zunichte. Das Projekt, mit 1,1 Millionen Gulden veranschlagt, wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Wenige Monate nach Kriegsende 1871 reiste nochmals eine Delegation aus Pfullendorf nach Karlsruhe, um auf einen baldigen Baubeginn zu drängen. So wurden im September 1871 die Bauarbeiten auf badischer Seite öffentlich ausgeschrieben, die Württemberger begannen damit im Sommer 1873.

145 Jahre liegt die Eröffnung der Bahnlinie Pfullendorf-Schwackenreute zurück, sie konnte nach zweijähriger Bauzeit am 11. August 1873 in Betrieb genommen werden. Erst zwei Jahre später erfolgte der Anschluss über Ostrach nach Altshausen. Chronisten berichten, dass der anfängliche Argwohn in der Bevölkerung gegenüber dem neuen Verkehrsmittel schnell gewichen sei. Mit einem Salut von Böllern empfingen die Pfullendorfer schließlich den ersten Probezug am 29. Juli 1873 um 11.30 Uhr. Bau- und Geheimratsherren brachten feierliche Trinksprüche an. Sie speisten fürstlich im Gasthaus Schwanen und begaben sich dann auf die Vergnügungsfahrt nach Schwackenreute und zurück. Mitfahren durften auch "die Einwohner aller Stände, soweit es die Wagenräume gestatteten", so hat es der Pfullendorfer Anzeiger und später der SÜDKURIER in seinem Rückblick von 1963 festgehalten. Und dass die dürstenden Reisenden sämtlichen Vorrat an Gerstensaft geleert hätten.

Am Eröffnungstag, dem 11. August 1873, konnte das Publikum den Zug gratis benutzen. Vermerkt ist ein tragischer Zwischenfall bei den Feierlichkeiten. Ein Zimmerlehrling hantierte unbedacht mit einer Rakete, die ihn selbst übel zugerichtet hatte. Einen Tag später entgleisten vor der Station in Pfullendorf drei Wagen, sie waren zum Glück unbesetzt.

90 Jahre später, 1963, kam es zu kontroversen Debatten über die Zukunft der Bahn. Eine Kommission der Bundesbahnverwaltung klopfte bei Bürgermeister Hans Ruck an. Grundtenor: Die Bahnstrecke weise zu wenig Personenverkehr auf und sei daher nicht mehr rentabel. Auch Stuttgart meldete sich, dass sich die Strecke nach Altshausen nicht lohne. Acht Jahre später, am 26. September 1971, ist der Personenverkehr nach Schwackenreute und Altshausen gegen alle Widerstände eingestellt worden, Richtung Aulendorf fuhr ab 1964 schon ein Bus im Schienenersatzverkehr.

Seit Ende Juli 2009 besteht wieder ein regelmäßiges Sonderfahrtenangebot (Radexpress) im Pendelverkehr zwischen Aulendorf und Pfullendorf, mit Minibahnsteig am Prellbock beim Stadtgarten. Der Bahnhof ist am 31. August 2008 stillgelegt worden, fünf Jahre später waren – niederschmetternd für so manchen Eisenbahnfreund – auch die Schienen herausgerissen und Pfullendorf ins Fußnotendunkel der Geschichte versunken.

Kurt Schrem hat im 2. Pfullendorfer Heimatheft, dem Magazin des Heimat- und Museumsvereins, als Heimthistoriker eine dezidierte Abhandlung zur Eisenbahngeschichte in Pfullendorf veröffentlicht. Es ist in der Buchhandlung Schlageter erhältlich.

Viel Hohn ernteten die Pfullendorfer für ihre 1873 gebaute einstöckige "Bretterbude", die ein jämmerliches Provisorium in über 50 Jahren darstellte. 1906 hatte Pfullendorfs Maler Matthäus Hofmann eine Spottkarte in Umlauf gebracht und mit dem Titel "Centralbahnhof Pfullendorf – der letzte seines Stammes" versehen. Der Grund: Baden und Württemberg waren sich über die Übernahme der Kosten für die Errichtung eines ordentlichen Empfangsgebäudes in Pfullendorf nicht einig geworden. Die Hütte wurde erst 1926 durch den Neubau eines Bahnhofgebäudes ersetzt. Dieser erhielt 1980 von den in Pfullendorf tätigen Eisenbahnern einen farblichen Anstrich in Rot-Weiß. 2009 wurde mit dem Rückbau des Bahngeländes begonnen, das von der Stadt gekaufte Gebäude wird gerade zum Brauhaus umgebaut. (jüw)

"Die Bahn erfüllte nie die Bedürfnisse"

Kurt Schrem ist 73 Jahre alt. Als Jungwerker hatte er sich 1958 bei der Bahn ausbilden lassen. Schon in jungen Jahren war er Leiter der Güterzugabfertigung, kehrte aber nach seiner Bundeswehrzeit nicht mehr zur Bahn zurück. Er hat die Hochs und Tiefs in Pfullendorf miterlebt.

Herr Schrem, Pfullendorf schreibt 145-jährige Eisenbahngeschichte. Doch von Erfolg ist sie absolut nicht gekrönt?

Ja, die Bahn hatte es nie geschafft, sich auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abzustimmen. Der einzige Zug, der immer voll war, war der mit Schülern und Arbeitern um 6.14 Uhr nach Schwackenreute. Ansonsten haben die Reisenden schlichtweg gefehlt. Selbst als die Industrie in den 1950er Jahren ansiedelte, wurde es versäumt, sich den Gewerbebetreibenden anzupassen. Die Firma Geberit hatte einen Gleisanschluss, die Firma Alno einen Containerbahnhof. Leider gelang es der Bahn nicht, ihre Kunden zu halten. Am 31. Juli 2002 war es dann endgültig vorbei, die Bahn stellte den Güterverkehr in Richtung Altshausen ein.

Erstaunlich, dass die beiden Strecken von Schwackenreute und Altshausen über Pfullendorf nie aufeinander abgestimmt waren?

Eine Fahrplanabstimmung ist nie geschehen. Jeder wollte sein eigenes Süppchen kochen – die Badener und die Württemberger. Von Aulendorf nach Schwackenreute gab es zwar einen Güterzug mit Personenbeförderung. Doch der war, zeitlich gesehen, ein unzuverlässiger Geselle. Er musste an jedem Bahnhof rangieren. Er brachte die Schüler von Ostrach, die ins Pfullendorfer Progymnasium gingen. Er sollte um 7.45 Uhr eintreffen und war manches Mal erst um 8.30 Uhr da.

Und es gab keinerlei Kontakte?

Außer vielleicht verwandtschaftliche Beziehungen (er schmunzelt) hatten wir zu den Eisenbahnern im Württembergischen keinen Kontakt. Zwischen den Pfullendorfern und Ostrachern bestand lediglich ein Zugmeldeverfahren – da musste Burgweiler mithören, um die Schranke rechtzeitig zuzumachen.

Und welche Verbindung haben Sie noch aus früheren Zeiten?

Wir als Radolfzeller Fachklasse der Handelsschule für den Bezirk Konstanz treffen uns jedes Jahr am 2. Mai in Radolfzell.